Mannsverk skværet opp med sjefen: – Hva vi har snakket om, får være mellom oss

Moldes Sivert Mannsverk reagerte kraftig på å bli byttet ut i pausen i åpningskampen i U21-EM mot Sveits torsdag. Nå har han og landslagssjefen snakket ut.

Sivert Heggheim Mannsverk var skuffet torsdag.

23.06.2023 14:14

Mannsverk ble tatt av banen i pausen og erstattet med Joshua Kitolano. Etter kampslutt var Moldes-spilleren klar på at han skjønte lite av landslagstrener Leif Gunnar Smeruds grep.

Sent torsdag kveld satte de to seg ned for å snakke ut om situasjonen.

– Han var selvfølgelig skuffet, som han skal være. Jeg tror aldri han har vært byttet ut i pausen før. Det er alltid litt ekstra kjipt for en spiller, sier Smerud til NTB om samtalen.

– Hva snakket dere om?

– Han ville bare prøve å forstå hvorfor jeg hadde gjort det. Da forklarte jeg ham begrunnelsen, og da kan man være enig eller uenig. Du har spillere i troppen som starter ute eller blir tatt ut, og det er en del av businessen, svarer landslagssjefen.

Snakket ut

Mannsverk sier uoverensstemmelsen nå er et tilbakelagt kapittel.

– Leif har jeg alltid hatt en god tone med, så det er ingen sure miner mellom oss, sier Molde-spilleren til NTB.

Han forklarer egen reaksjon etter torsdagens kamp slik:

– Vi er begge skuffet. Jeg er veldig skuffet over å bli tatt og måtte sitte på benken og se at vi taper 1-2. Da blir det ekstra surt å gå gjennom intervjusonen etterpå. Så blir det litt dårlig kroppsspråk og skuffelse som gjør at det blir en overskrift av det.

Mannsverk legger videre til at han selv og Smerud møttes på hotellrommet torsdag kveld. Der ryddet de opp.

– Det er ingen hard feelings der, sier U21-landslagsprofilen.

– Får være hans valg

Molde-profilen vedkjenner samtidig at han aldri tidligere har forlatt på banen så tidlig i en kamp.

– Det er første gangen i min karriere, og derfor kjenner jeg litt ekstra på det. Jeg er en spiller som gjerne står kampene ut og spiller de fleste kampene for Molde. Tillit betyr ekstra mye for meg, sier Mannsverk.

– Forstår du den faglige begrunnelsen til Smerud?

– Hva vi har snakket om, får være mellom oss. Dette får være hans valg. Om jeg er enig eller uenig, trenger jeg ikke svare på.

Tapet mot Sveits betyr at U21-landslaget er i en vanskelig posisjon foran fortsettelsen i U21-EM. Frankrike og Italia venter nå.

– Vi kan gå videre med tre, fire og seks poeng. Det er selvfølgelig en tung dag i dag, men vi har på ingen måte gitt opp dette. Jeg synes vi gjør en god kamp og en god prestasjon, og det er bittert å ikke få noe igjen. Det er god trøst i en god prestasjon, sier landslagstrener Smerud.

Frankrike-kampen spilles søndag.