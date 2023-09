Gilje Nordås varsler oppgjør etter ubehagelig stemning: – Noe må skje

Friidrettsstjernen Narve Gilje Nordås sier han kommer til å ta klare grep foran 2024-sesongen for å slippe flere reiser med konflikter og ubehagelig stemning.

Narve Gilje Nordås vil ha opprydning. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 14:15

Det er i et intervju med NRK at Gilje Nordås lufter egne tanker rundt hva som må gjøres, blant annet med hensyn til forholdet til Ingebrigtsen-brødrene.

– Det er vanskelig å si, men noe må skje. Et eller annet oppgjør blir det i hvert fall fra min side. Jeg kan si så mye som at det kommer til å komme noe, sier han til statskanalen.

Forholdet mellom Gilje Nordås, som har Gjert Ingebrigtsen som trener, og brødrene Ingebrigtsen har vært anspent.

– Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sier Nordås.

Under VM i Budapest måtte han bo på eget hotell for å kunne oppholde seg sammen med trener Ingebrigtsen.

Nordås sier han nå vil ta initiativ til å snakke med «folk i styre og stell, forbund, Olympiatoppen og alt sånt».

24-åringen har denne sesongen vært en av verdens beste mellomdistanseløpere og tok bronse på 1500 meter i VM i Budapest.