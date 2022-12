Sport Leangen – Dette er en katastrofe for skøyteidretten

Islegging av skøytebanen på Leangen blir seks uker forsinket. Nå har det oppstått nye problemer.

22 minutter siden

– Det er kritisk og en frustrerende situasjon for skøytesporten i Trøndelag. Vi skulle hatt is 1. november og ennå har vi ikke is.

Det sier lærer og ansvarlig for skøytelinja ved toppidrettslinja på Heimdal vgs, Astrid Vårvik Nordheim. Hun er styremedlem i Skøytekretsen Midtnorge, leder i Leinstrand IL skøyter og har vært trener i 30 år.