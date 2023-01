Dahl på tredjeplass i X Games i Aspen

Både Birk Ruud (22) og Ferdinand Dahl (24) kjører X Games-finalen i Slopestyle i Aspen. Dahl ligger på 3. plass, Ruud ligger på 4. plass.

BIRK RUUD: Her fra da han tok OL-gull i Big Air i Beijing i 2022.

28.01.2023 18:53 Oppdatert 28.01.2023 19:15

Oppdateres!

Det er 10 deltagere i finalen i slopestyle. Birk Ruud er en av favorittene og ligger på 4. plass etter to run.

Ferdinand Dahl imponerte og ligger på 3. plass enn så lenge.

De kjører så mange runs de rekker på 42 minutter. Det beste runet er tellende. 17 minutter kjøretid gjenstår.

Ruud har ikke deltatt i Aspen siden han tok sølv i Big Air-konkurransen i 2020.

I 2021 måtte han stå over grunnet en positiv koronatest ble han smittet av koronaviruset. Året etter valgte han å stå over i frykt for å få korona like før OL. I Beijing endte han opp med å ta OL-gull i Big Air.