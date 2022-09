Kulturministeren svarer på kritikken: – Når mine statssekretærer snakker, snakker de for meg

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) fikk opposisjonsrefs for å ikke selv stille opp i debatten om strømkrisen i norsk idrett. Fredag presenterte hun den nye støtteordningen for idretten og frivilligheten – og forklarte sin manglende tilstedeværelse.

DEN NYE OG DEN GAMLE: Abid Raja (Venstre og til venstre) fyrer løs på sin arvtager i kulturdepartementet, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap, men her til høyre).

– Det var først på tirsdag vi fikk krav og ønsker fra idretten, så har vi i Regjeringen jobbet med strøm – ikke minst ordningen for næringslivet og jordbruket – parallelt med det her, fram til i dag. Jeg er glad for at vi kan legge av de pengene som trengs, sier Trettebergstuen til VG fredag kveld.

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden september 2022 til desember 2022. Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger, skriver regjeringen i en pressemelding.

Videre blir det ikke noe tak på støtten til idretten og frivilligheten, som også får full momskompensasjon. I tillegg har kulturdepartementet bedt strømselskapene gi betalingsutsettelse til idrettslagene som mangler likviditet og ikke kan betale før støtten er utbetalt.

Det etter en uke der flere idrettslag Norge rundt har ropt varsku om økte strømpriser, og idrettspresident Berit Kjøll har varslet at det kunne gå mot fullstendig krise i vinter om de ikke fikk på plass en ny ordning.

– Det er til å ligge våken om natten for, sier Trettebergstuen om historiene hun er blitt fortalt.

«Hvem er idrettsminister?»

Samtidig har Trettebergstuen selv ikke uttalt seg om tematikken før etter ordningen var på plass fredag klokken 17, og i stedet henvist til statssekretær Gry Haugsbakken. Det førte til kritikk fra opposisjonen i VG onsdag, og fredag kom den forrige kulturministeren Abid Raja (V) med en aldri så liten tirade mot sin arvtager for ikke å ha vært mer på banen.

– Det jeg husker den gangen (da han var kulturminister) var at det var en opposisjonspolitiker som het Anette Trettebergstuen, som kritiserte mine ordninger dag etter dag. Det jeg lurer på nå er: Hvem som er idrettsminister i Norge? spurte Raja retorisk overfor VG, en drøy time før regjeringens strømstøtteordning ble offentliggjort og VGs intervju med Trettebergstuen ble gjort.

Da hadde VG og andre forsøkt å få kulturministeren selv i tale siden tirsdag, uten å få svar før fredag.

– Altså, jeg vet jo hvem det er, men vi ser ikke til henne, hører ikke fra henne, sier Raja videre, vel vitende om at kulturministeren selv hadde planer om å uttale seg fredag.

– Hvorfor uttalte du deg ikke selv før fredag?

– Når mine statssekretærer snakker, snakker de for meg. Vi har vært fullt opptatt med dette de siste dagene. Det er jo store og kompliserte ting, jeg har vært fullt opptatt med å komme på banen når vi har løst det. Jeg har på ingen måte ønsket å ikke svare på dette, kontrer Trettebergstuen.

Kulturministeren forklarer at hun som statsråd ikke kunne uttale seg før alt var klart, ettersom de satt i diskusjoner med Regjeringen der mye penger var involvert. Hun anerkjenner at det er opposisjonens jobb å peke på den ansvarlige når en slik situasjon oppstår.

– Jeg tar den kritikken med knusende ro.

Kjøll-jubel

Etter å ha ropt om krise denne uken, fikk idrettspresident Berit Kjøll fredag svaret hun hadde håpet på med økt strømstøtte til idretten og frivilligheten.

– På vegne av alle berørte idrettslag og klubber så er jeg godt fornøyd med at regjeringen lytter til våre behov og ser behovet for å forbedre kompensasjonsordningen til 90 prosent over 70 øre per kWt. Vi håper denne ordningen vil være tilstrekkelig for å møte strømkrisen over tid, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG.

Samtidig ønsker hun å få gass inkludert i ordningen. Det gjelder for rundt 130 anlegg i Sør-Norge som står helt uten kompensasjon per i dag, sier Kjøll.