Stjernegalleriet med Christian Vieri i spissen visste ikke hva som ventet dem. En 20-åring fra Nordfjordeid skulle rive dem i fillebiter. Dette er historien om det Nils Arne Eggen har kalt «RBKs beste kamp i Champions League». «Jeg kjente en kraft jeg aldri har kjent før»

17. sep. 2022 11:07 Sist oppdatert nå nettopp

«Dette var et godt eksempel på at et godt kollektiv er bedre enn en gjeng verdensstjerner»

Drillos sitat dekker store deler av RBKs storhetstid, men aldri var den så dekkende som en kald septemberdag i Trondheim 2002.