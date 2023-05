RBK har gått et halvt år uten: – Vi har ingen akkurat nå

Seks måneder etter at han forlot klubben, har ikke Rosenborg erstattet mental trener Martin Langagergaard. Nå holder klubben «øyne og ører åpne».

Martin Langagergaard var Rosenborgs mentale i perioden 2021–2023. Dansken var også i RBK da Erik Hamrén var trener i årene 2008–2011.





06.05.2023 10:05

Det var i etterkant av onsdagens tap mot Brann at Markus Henriksen trakk fram uttrykket som lagets tidligere mentale trenere innførte.

– Vi skal ikke legge skylden på noen. Her er det viktig å «stay in the boat», som vi snakket om vi fjor.