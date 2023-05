Vipers trakk favorittene i semifinalen: - En artig trekning

Champions League-semifinalene er trukket. Vipers møter storlaget Györ, en reprise av fjorårets finale.

Vipers-spiller Ragnhild Valle Dahl i armene til Silje Katrine Waade (med ryggen til) etter kvartfinalen mot Rabid Bucuresti forrige helg. Nå er det klart hvem Vipers møter i semifinalen.





10.05.2023 13:47

– Det er en artig trekning. Jeg tror egentlig at Györ har en spillestil som passer oss bra. Jeg er ganske fornøyd med det egentlig, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

VIDEO: Vipers er klare for Final4 etter å ha slått Rapid Bucuresti:

Final four spilles i Budapest første helgen i juni. Vipers har klart den utrolige bragden å vinne Champions League de to siste årene, og jakter trippelseier. Kun semifinalemotstander Györ har klart det tidligere. I den andre semifinalen møtes Budapest-laget FTC og danske Esbjerg.

Györ er også favoritter hos bookmakerne denne gangen, men både Vipers og Esbjerg regnes som tøffe utfordrere.

Et lag med mange styrker

Gjekstad er klar på at de møter et lag med mange styrker.

– Det er et lag med mange internasjonale stjerner. De spiller med mye fart og har gode målvakter. De er et internasjonalt topplag, og har vært det nå i løpet av de siste ti årene, forteller Vipers-treneren.

Vipers-spiller Ragnhild Valle Dahl mener laget må forberede seg godt fram mot Final four i Budapest for at de skal ha en mulighet for å vinne for tredje året på rad.

– Györ er et utrolig tøft lag og man skal yte sitt aller beste for å klare å komme til finalen. Vi må forberede oss godt, forteller moldenseren til Fædrelandsvennen, som er klar på at det hadde blitt en tøff trekning uansett hvem de hadde trukket.

– Alle er tøffe lag å møte, så man er glad for at det er noen som tar valget for deg. Det er vanskelig å skulle velge én motstander blant de tre lagene.

– Hva tenker du om den andre semifinalen?

– Jeg tenker egentlig ikke så mye om den. Det er en ganske åpen kamp det også. Det er vanskelig å møte Ferencvaros i Budapest foran sine egne hjemmefans, mener Gjekstad om den andre semifinalen, som også er klar på at han ikke «bruker noe tid på en eventuell finale.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad ser fram mot å spille mot Györ i semifinalen i Champions League.

Dette er de fire lagene som skal spille semifinaler

Vipers. Har vunnet den gjeveste klubbturneringen to år på rad. En seiersmaskin i Norge. Har ikke tapt en kamp i hjemlig cup, sluttspill eller serie siden februar 2020. Ole Gustav Gjekstads siste kamper som Vipers-trener kommer i Budapest.

Györ. Det suverene laget i Ungarn de siste årene. Har fire norske landslagsspillere i sine rekker. Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset har spilt viktige roller for laget i vår, mens både Veronika Kristiansen og Silje Solberg er gravide.

Esbjerg. Danske mestere, som kjemper med Odense om å vinne sluttspillet i Danmark. Har åtte norske spillere i stallen, deriblant to av de største norske håndballprofilene - de to tidligere Vipers-profilene Nora Mørk og Henny Reistad spiller for danskene.

FTC. Overrasket alle ved å ta seg til Final four ved å slå Metz med syv mål borte etter å ha tapt med seks på hjemmebane. Slo Györ i den ungarske cupfinalen nylig. Laget har profiler som Katrin Klubjer, Emily Bölk, Dragana Cvijic og Andrea Lekic. Vil få en voldsom støtte fra hjemmepublikum i mektige MVM Dome, som tar 20.000 tilskuere.