Ti jubler, én lar være. Dette er forklaringen.

De mest observante TV-seerne la merke til at VM-stjernen holdt seg unna da laget feiret mål. De mente han hadde en god grunn.

Store deler av Portugal-laget feirer Gonçalo Ramos’ 1–0-mål mot Sveits. Bernardo Silva blir stående et stykke unna, inne på banen.

Pål Strande Gamlemoen Journalist

8 minutter siden

Portugal røk som kjent ut av VM i kvartfinalen mot Marokko, men Cristiano Ronaldo & co. rakk selvfølgelig å skape overskrifter i løpet av mesterskapet.

Spesielt ett bilde fra feiringen av 1–0-målet mot Sveits i åttendedelsfinalen tok av på sosiale medier. Gonçalo Ramos banket inn scoringen. Bernardo Silva var først borte for å feire, men trakk seg unna da resten av laget kom for å juble. Istedenfor ble han stående for å se på jubelen fra avstand.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn