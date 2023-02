Streik i Luftambulansen vil ramme verdenscupen på Kvitfjell: – Må ha helikopter

Arbeidstakerorganisasjonen Parat og NHO Luftfart mekler om en løsning for Luftambulansen. Ender det i streik, går det utover verdenscuprennene på Kvitfjell.

Kajsa Vickhoff Lie (t.h.) og Ragnhild Mowinckels fartshelg på Kvitfjell har fått problemer etter at Parat meldte at de kan komme til å ta ut luftambulansepersonell i strek.

27.02.2023 11:19

– Hvis meklingen ikke fører fram på mandag, vil det være seks stykker som går ut i streik på tirsdag. En streik vil kun ramme et verdenscuprenn i alpint, hvor vi da ikke kan stille redningsmannskaper, sa forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat sist uke.

Streikefaren har gitt lederen for organisasjonskomiteen til verdenscuprennene på Kvitfjell merarbeid i forkant av alpinfesten.

– Vi må ha helikopter, så vi jobber jo med andre løsninger, sier Ole Kristian Kirkerud til NTB og utdyper:

– Vi er i kontakt med flere selskaper. Vi har møter hele dagen, så det er flere mulige løsninger.

– Er du bekymret for kvinnenes verdenscuphelg?

– Nei, ikke per i dag. Jeg håper for det første at det ikke blir streik, men vi har fire-fem andre alternativer hvis det skulle bli skje, svarer Kirkerud og forteller at de har jobbet med problemstillingen gjennom hele helgen.

For første gang blir det arrangert ordinære verdenscuprenn i alpint for kvinner på Kvitfjell. Det starter fredag med super-G, mens det kjøres utfor lørdag og et nytt super-G-renn søndag.

Norge stiller med Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie på start.