Charlottenlund vant junior-NM

Charlottenlund sikret mesterskapsgullet året etter finaletapet for Melhus.

Charlottenlund vinner NM finale Junior 20G mellom Charlottenlund og Nærbø under NM I Håndball lørdag.

25.02.2023 11:53

Charlottenlund vant 32-29 mot Nærbø i NM-finalen i håndball i Arendal.

Lørdag spilles NM-finalene for både kvinner og menn i juniorhåndballen. For menn ble Charlottenlund fra Trondheim for sterk for Nærbø i finalen.

