Mistet besteforeldrene rett før VM – pekte mot himmelen etter tredje strake gull

PLANICA (VG) Jarl Magnus Riiber (25) var aldri truet, tok sitt tredje strake VM-gull og var rørt etter målgang.

25.02.2023 16:04 Oppdatert 25.02.2023 16:46

Saken oppdateres!

– Jeg bruker de som litt motivasjon ute der når jeg blir sliten. Det å kunne gå inn på stadion her med en haug av nordmenn gjør det verdt det, sier Riiber til NRK.

Etter å ha forlatt nærmeste konkurrent japanske Ryota Yamamoto etter to kilometer, og brukt de resterende åtte kilometerne som en parademarsj, danset Riiber i ensom majestet inn på oppløpet.

Over målstreken hevet nordmannen armene over hodet, kysset fingrene og pekte mot himmelen.

Før mesterskapet i slovenske Planica startet fortalte Riiber overfor VG om sine besteforeldre Suzanne May Riiber (90) og Harald Riiber (92) som sovnet inn med få timers mellomrom rett før VM.

– Mye, man blir rørt av å tenke på alle timene vi har i løypa og bakken. Han var stort sett med på alle intervaller, og på favoritten Bogstad/Tryvann. Bestefar kjørte følgebil, svarer Riiber på spørsmål fra NRK om hva som går gjennom hodet hans.

Fakta Fakta om mestvinnende utøvere i VM kombinert Mestvinnende kombinertløpere i VM (gull-sølv-bronse og totalt antall medaljer): Eric Frenzel, Tyskland 7-7-3 (17)

Johannes Rydzek, Tyskland 6-4-0 (10)

Jarl Magnus Riiber, Norge 5-3-0 (8)

Bjarte Engen Vik, Norge 5-3-0 (8)

Jason Lamy-Chappuis, Frankrike 5-0-5 (10) Kilde: NTB. Vis mer

Etter målgang fant lagkameratene frem superlativene når de fikk spørsmål om Riibers trøblete måneder og prestasjon lørdag.

– Jeg sa det til Jarl etter hoppingen at jeg er mektig imponert. Han leverer på et nivå som er helt utrolig bra. Selv med litt krevende forhold hopper han langt og klart best, sier Jørgen Graabak til VG.

– Det er utrolig imponerende. Han viser at han er den beste kombinertløperen i verden. Han har hatt mye motgang i det siste og da er det enda kulere å lykkes her i VM. Jeg unner ham det og håper han nyter øyeblikket, sier Jens Lurås Oftebro til VG.

Tidligere lørdag klinket Riiber til i hoppdelen.

– Det kunne vært bedre. Jeg var uheldig med ekstremt mye sidevind. Hadde jeg fått 20–30 sekunder ekstra i forsprang, så hadde det vært gull i dag, men nå må jeg virkelig fighte for det, sier Riiber til VG.

Vanligvis kunne man nærmest delt ut gullet allerede til 25-åringen, men en veldig trøblete oppladning gjør at han selv var tvilende.

– Jeg tror jo det, svarer Riiber på spørsmål om han trenger forsprang før langrennet og sier til NRK at han ikke helt hvor han står langrennsmessig etter sykdomsperioden.

Riiber var overlegent best i starten av sesongen, men de siste månedene har det vært mye motgang. I Januar ble han rammet av en parasitt som gjorde at han ikke fikk tatt til seg næring.

Han har ikke deltatt i verdenscupen siden han ble diskvalifisert på grunn av hoppdressen i Seefeld i slutten av januar.

Etter lørdagens 10 kilometer bekrefter Jørgen Graabak at Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro går blandetstafetten søndag.