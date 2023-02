Riiber pekte mot himmelen etter VM-gullet: – Det var godt å gi en god hyllest

PLANICA (VG) Etter å ha tatt sitt tredje VM-gull rettet Jarl Magnus Riiber (25) fingrene mot himmelen som en hyllest til besteforeldrene, som han mistet rett før VM.

– Det er selvsagt til bestemor og bestefar. De har betydd mye for meg, og å kunne på mange måter fullføre det vi startet på for 20 år siden, så var det godt å gi en god hyllest, sier Riiber da han kommer til VGs plass i intervjusonen på VM-stadion i Planica lørdag ettermiddag.

– Hva har de betydd for personen og utøveren du er i dag?

– Mye. De har vært viktige for meg helt siden jeg var veldig ung. Så mange økter i bakken og økter på ski som jeg og bestefar har hatt. Det er utallige, så han har vært en viktig ressurs og person i livet mitt.

Etter å ha sagt farvel til nærmeste konkurrent japanske Ryota Yamamoto etter to kilometer og brukt de resterende åtte kilometerne som en parademarsj, danset Riiber i ensom majestet inn på oppløpet.

Før mesterskapet i slovenske Planica startet fortalte Riiber til VG om sine besteforeldre Suzanne May Riiber (90) og Harald Riiber (92) som sovnet inn med få timers mellomrom rett før VM.

Etter målgang tar lagkameratene frem superlativene da de får spørsmål om Riibers trøblete måneder og prestasjon lørdag.

– Jeg sa til Jarl etter hoppingen at jeg er mektig imponert. Han leverer på et nivå som er helt utrolig bra. Selv med litt krevende forhold hopper han langt og klart best, sier Jørgen Graabak til VG.

– Det er utrolig imponerende. Han viser at han er den beste kombinertløperen i verden. Han har hatt mye motgang i det siste, og da er det enda kulere å lykkes her i VM. Jeg unner ham det og håper han nyter øyeblikket, sier Jens Lurås Oftebro til VG.

Sportssjef Ivar Stuan var selv i begravelsen til Riibers besteforeldre.

– Jeg ser det og blir rørt. Jeg var i begravelsen etter besteforeldrene og i minnestunden. Jarl sa i talen at han hadde et prosjekt han skulle fullføre med bestefar. Da leverte han på det. Jarl er unik, sier Stuan til VG.

Samtidig er det ikke bare besteforeldrenes bortgang som har preget Riiber i oppkjøringen til mesterskapet.

25-åringen var overlegent best i starten av sesongen, men de siste månedene har det vært mye motgang. I Januar ble han rammet av en parasitt som gjorde at han ikke fikk tatt til seg næring.

– Det er utrolig deilig. I dag føltes som en normal dag igjen med solid hopping og normal langrennsgåing. Det var godt å være tilbake der. Når ting butter, slik som du oppsummerer, så er det vanskelig å prestere stabilt på øverst nivå, sier Riiber til VG.

Han har ikke deltatt i verdenscupen siden han ble diskvalifisert på grunn av hoppdressen i Seefeld i slutten av januar.

– Jeg tror ikke Jarl stopper med dette, sier Ivar Stuan.

– Du tror på flere gull?

– Han har fire muligheter. Det blir spennende å følge ham videre.

Etter lørdagens 10 kilometer bekrefter Jørgen Graabak at Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro går blandetstafetten søndag, til tross for at Graabak var nest beste nordmann lørdag.