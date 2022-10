Førerne raser etter at Gasly møtte traktor på banen: – Jeg kunne ha mistet livet

Pierre Gasly (26) var rasende etter å ha møtt en redningstraktor på banen i søndagens Japan Grand Prix. Hans venn døde etter en slik ulykke samme sted i 2014.

9. okt. 2022 08:37 Sist oppdatert nå nettopp

Løpet ble stoppet etter bare to runder og ble utsatt i to timer. Det er forsøk på ny start kl. 09.15.

– Jeg kunne fucking ha mistet livet, sier AlphaTauri-føreren på teamradioen, ifølge Autosport.

En rekke av førerne støtter Gasly og raser mot episoden søndag morgen.

Det som setter saken i et spesielt perspektiv, er at den siste dødsulykken i Formel 1 skjedde på den samme banen, Suzuka-banen i Japan, og også i regnvær. Det var Jules Bianchi som i 2014 krasjet med en redningstraktor - og siden døde av skadene i 2015. Bianchi var landsmann av Gasly.

Jules Bianchi far Philippe skriver på Instagram:

– Ingen respekt for føreren, ingen respekt for Jules’ minne.

– Totalt uakseptabelt. Vi mistet Jules Bianchi her, sier Red Bull-sjefen Christian Horner ifølge Autosport arrow-outward-link .

Lando Norris (McLaren) er sint etter det som skjedde og minner om Jules Bianchi-ulykken:

– En stor skandale, mener Thomas Schie i Viaplay-studio.

– I dette været skal det lite til om bilene vannplaner og kan treffe traktoren.

– Dette er en risikosport. Men førerne er ikke gladiatorer og skal ikke utsettes for den type farer, sier Viaplays ekspertkommentator Stein Pettersen på direkten.

– Jeg kan ikke unngå å tenke tilbake på Bianchi, som hadde den forferdelige ulykken i 2014, sier Le Mans-legenden Tom Kristensen som Viaplay-ekspert.

– Gasly var en god venn med Bianchi. Det er uklart om Gasly reagerer for sent på rødflagg - eller om redningstraktorene er for tidlig inn på banen, fortsetter Kristensen.

Sergio Perez støtter også Gaslys sinne over hendelsen:

Samtlige førere startet på intermediate-dekk, noe som ikke viste seg å være så lurt, for det var flere krasjer på den første runden. Carlos Sainz vannplanet og ble stående, det ble rødflagg - og førerne kjørte tilbake til pitlane etter bare to runders kjøring.

Sainz ble stående halvveis ute i banen.

– Hamilton passerer bare noen centimetere fra nesepartiet på Sainz’ Ferrari, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

Pierre Gasly var rasende da han kom tilbake til pitlane. Han sier at han holdt på å krasje med en redningstraktor. Gasly fikk ødelagt frontvingen på den første runden og måtte inn for å bytte den. Derfor lå han langt bak resten av feltet da det ble rødflagg.

– Rødflagget kom ut før Gasly passerte redningstraktoren, sier Atle Gulbrandsen.

– Det betyr at Gasly skulle ha fått beskjed om det, og han skulle ikke ha kjørt så fort. Men samtidig ble redningstraktoren sendt ut for tidlig. Trolig hadde de ikke fått med seg at Gasly var inne i depotet for å bytte frontvinge og derfor lå bak resten av feltet, sier Gulbrandsen.

Jules Bianchi døde etter skadene han pådro seg i Formel 1-ulykken i 2014. Bildet er fra begravelsen i juli 2015.

Carlos Sainz sier ifølge Autosport arrow-outward-link :

– Selv bak sikkerhetsbilen kjører vi i 150 km/t og vi kan ikke se noe. Hvis en fører får en liten vannplaning eller kommer utenfor racinglinjen, og treffer en traktor, så er det over. Hvorfor risikere en traktor på banen? Det skulle være rødflagg uansett.

Det internasjonale bilsportforbundet FIA gir i en uttalelse i prinsippet Gasly skylden for at dette skjedde. Det er også klart at AlphaTauri-føreren skal inn til juryen etter løpet.

– Jeg er overrasket over at løpet ble startet. Jeg så ingenting foran meg. Vi kjører over 200 km/t og ser ingenting. Vi ser etter de hvite linjene på banen, for vi vet ikke hvor vi er. Vannspruten gjør at du ikke ser noe. Som fører føler jeg at det av og til blir for mye. Jeg er glad for at ingen traff Carlos Sainz da han sto der. Ingen ville ha sett ham, sier Alex Albon til Viaplay.

– Sikkerheten bør være det viktigste. Jeg håper de spør førerne om hva de synes. Jeg blir skuffet om de starter løpet igjen nå. Da tar de ikke førernes sikkerhet på alvor, sier Albon i halv ni-tiden norsk tid.