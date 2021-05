Madla-kvinnen er en av norsk idretts mektigste. En hockeykrangel for over 20 år siden fikk henne engasjert

Elisabeth Faret hadde knapt kommet i gang med arbeidet i idrettsstyret da korona lammet samfunnet. Nå vil hun gå løs på fire nye år for å gjenreise idretten.

Treningssenteret på UiS har vært stengt, men i vår har studentene funnet tilbake til klatreveggen. Elisabeth Faret er glad for at verden begynner å ligne på seg selv. Foto: Pål Christensen

Som direktør for Studentsamskipnaden i Stavanger har hun vært gjennom et krevende år. Uten studenter på universitetet er det ikke behov for kantiner. Sportssenteret har vært stengt i perioder, og ansatte har blitt sagt opp eller permittert. Ingenting er som det pleier i idretten heller. Mye av toppidretten går sin skjeve gang, mens ingen vet hvor mange som dukker opp igjen når breddeidretten etter hvert får lov til å starte. Det er tøffe tider, både i dagjobben og «bijobben» som styremedlem i idrettsstyret. Hvis Elisabeth Faret velges for fire nye år, er en av oppgavene hennes å få idretten opp igjen etter korona.