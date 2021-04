Får ansvaret for verdens beste landslag: - Hadde ikke planlagt at det skulle skje nå

Jan Schmid trivdes best utenfor rampelyset som aktiv utøver. Nå skal han lede verdens beste kombinertutøvere fram mot OL i Beijing.

Jan Schmid blir hovedtrener for herrelandslaget i kombinert. Foto: Håvard Jensen

Nå nettopp

– Beskjeden fra Peder tok oss litt på senga, innrømmer Jan Schmid.

For en drøy uke siden varslet Peder Sandell at han ga seg som hovedtrener for herrenes kombinertlandslag. Jakten på ny hovedtrener ble kortvarig. Løsningen ble internt opprykk for Jan Schmid, som forrige sesong var såkalt «sport science» med ansvar for test og analyse.