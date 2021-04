MMA-Hamlet om sin «nye» kropp: – Er blitt ekstremt nøye

LAMBERTSETER (VG) Marthin Hamlet (29) er nå i USA for å starte et nytt kapittel i MMA-karrieren. Selv får han hakeslipp når han ser gamle bilder av sin muskuløse kropp.

FØR OG NÅ: Bildet til venstre er tatt av Marthin Hamlet på trening i september 2018. Bildet til høyre er fra mars 2021. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg ble faktisk litt satt ut nå ... Jeg visste at det var forandring, men her ser man veldig klart forskjellen på å satse 85 prosent og 100 prosent, sier Hamlet til VG da han får se de to bildene VG-fotograf Bjørn S. Delebekk har tatt med to og et halvt års mellomrom.

Den tidligere landslagsbryteren var ikke akkurat dårlig trent da VG fulgte ham på trening for to og et halvt år siden. Da var han helt i starten av sin MMA-karriere. Likevel har han tatt store steg – ikke bare teknisk, men også fysisk.

Corona-situasjonen satte en brems på kampstatistikken, men 29. april gjør han endelig «comeback». Da er det første kamp i PFL (Professional Fighters League), en turnering der førstepremien er på én million dollar.

Marthin Hamlet på trening på Lambertseter Bryteklubb i mars. 1 av 3 Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg veier nøyaktig like mye på de to bildene. Men på det bildet fra 2018 ser du en som ikke legger absolutt hele sjelen si i det. Jeg har gradvis blitt mer og mer dedikert, forklarer Hamlet.

Han har seks seirer og ett tap så langt i sin profesjonelle MMA-karriere, og sist han var i aksjon var i desember 2019.

Nå har han altså brukt corona-pausen til å trene og finpusse «verktøyene» han trenger i PFL-oppgjøret mot amerikanske Dan Spohn i Atlantic City 29. april.

FASTE TRENINGSPARTNERE: UFC-stjernen Jack Hermansson (t.v.) og Marthin Hamlet avbildet på trening på Lambertseter bryteklubb i mars. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hele veien har jeg trappet trening, kosthold, restitusjon og planlegging opp. Jeg er blitt ekstremt nøye siden august/september i fjor, sier Hamlet.

– Hva er de største forskjellene?

– Jeg tenker mye mer på hva jeg spiser. Jeg har også økt treningsmengdene, men jeg trener ikke noe mer styrke. Godteri og bakst, som jeg elsker, har jeg knapt rørt. Jeg unner meg to bokser med sukkerfri brus i helgen, men det er helt slutt på juice og unødvendig sukker.

– Når jeg blir fysen, så blir det noen nøtter. Jeg synes det er gøy å være så nøye, og det har lært meg mye. Jeg har alltid trent hardt, men det har vært lettere enn å endre kostholdet. Og nå ser jeg jo virkelig effekten av det, sier Hamlet fornøyd.

Utenom kamper har han de siste årene veid rundt 100 kilo, og foran møtet med Spohn må han altså ned i 93 kilo, som er grensen for lett tungvekt.

PS! Hamlet må nå bli værende i USA mellom den første kampen 29. april og den andre kampen 17. juni. Begge kampene går i Atlantic City, flyttet fra Las Vegas, og legger grunnlaget for videre kamper i turneringen.