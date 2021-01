Sparta Koronarammet igjen: Nærmer seg «fair play»-grense

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mener ishockeylaget hans nærmer seg en grense for hva som er rettferdig og «fair play» etter å ha blitt rammet av coronaviruset for andre gang denne sesongen.

CORONA-UTSLÅTT II: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen må igjen holde laget sitt i karantene etter nye smittetilfeller blant spillerne i Sarpsborg-klubben. Foto: Fredrik Hagen

4. jan. 2021 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg vil ikke fremstå sutrete. Men det begynner å nærme seg et krysningspunkt for når det for Spartas del ikke lenger er rettferdig. Det er snakk om etiske dilemmaer med hensyn til fair play, sier treneren for Sarpsborgs toppserielag.

Tidligere landslagsspiller Sjur Robert Nilsens lag ble bokstavelig talt slått ut av coronaviruset og covid-19 for halvannen måned siden. Totalt testet 17 spillere positivt. 26 dager senere var Sparta friskmeldt. I seriekampcomebacket en uke før julaften slo Nilsens coronarammede mannskap Vålerenga på bortebane etter straffeslagskonkurranse.

Hittil har Sparta vært i stand til å spille 19 seriekamper, mens for eksempel serieleder Storhamar har spilt 24 og regjerende seriemester Stavanger Oilers 23 kamper. Narvik på nest siste plass har spilt 26. Nå får Sjur Robert Nilsens mannskap enda flere kamper å ta igjen.

Les også Spartas corona-comeback: – Kommer langt med hjerte og karakter

Etter Spartas bortetap for Storhamar sist lørdag (2–7) avga to Sparta-spillere positive coronatester. Resultatene ble kjent mandag. Det innebærer at hele laget må ut i karantene igjen, og at Spartas fire neste kamper vil bli utsatt. Slik serieoppsettet ser ut nå, med siste kampdato 13. mars, må Sparta spille sine resterende 26 seriekamper i løpet av snaut to måneder, det vil si kamp omtrent annenhver dag.

– Det er rått, vedgår sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund.

BEDRE TIDER: Sparta-spillerne feirer mål i møtet med Vålerenga på Jordal 15. desember. Sparta vant kampen etter straffer. Foto: HELGE MIKALSEN

Sjur Robert Nilsen, som også er assisterende trener for Petter Thoresens landslag, svarer «det vil bli vanskelig» på spørsmål om han tror det er overkommelig. Han påpeker at mannskapet hans på grunn av tidligere utsatte kamper sto foran seriekamper annenhver dag i januar – før corona nå gjorde det inaktivt igjen.

Les også Hockeysmitte-sjokket: – Ukjent hvordan smitten kom inn til oss

En spiller i hos Spartas naborival Stjernen har også avlagt positiv test. Det gjorde han før Fredrikstad-klubbens seier over Manglerud Star (7–1) lørdag for to dager siden. Ifølge Fredriksstad Blad trente spilleren med sitt lag fredag, men følte seg ikke form til å spille dagen etter og meldte ifølge Stjernen-trener Lasse Fjeldstad fra om dette «tett opp til kampstart».

Det innebærer at antall nye utsatte kamper øker betraktelig. Spartas siste motstander Storhamar må ut i 10 dager karantene. Hamar-klubbens tre neste kamper er utsatt. Det gjelder også for Stjernen, som kan bli påført enda flere hengekamper hvis flere spillere skulle være smittet.

Les også Klar for corona-comeback: – Ikke sportslig optimalt

– Vi så hvor fort det kan gå da det ble utbrudd i Sparta, så vi sitter med en klump i magen her, sier Stjernens trener til Fredriksstad Blad.

– Vi har fortsatt litt å gå på, svarer ishockeyforbundets Petter Salsten på spørsmål om når skjæringspunktet for å måtte redusere antall seriekamper – fra planlagte 45 – inntreffer.

– På kort sikt kompliserer ikke dette ting mer enn at det blir et opphold for en del. Vi har fortsatt mulighet for å hente inn en del kamper senere i sesongen, men samtidig begynner det å bli veldig trangt med tid i ishallene utover våren, sier forbundets generalsekretær Ottar Eide til NTB.

Det har allerede vært oppe til diskusjon å redusere antall kvartfinalekamper i NM-sluttspillet, fra normale «best av syv». Det vil antagelig bli rom for å legge inn flere kamper under det såkalte landslagsoppholdet i februar. Med gjeldende pandemisituasjon er det ikke grunn til å tro at de planlagte landskampene da blir noe av.

Les også Hockeypresidenten vil flytte VM-kamper ut av Hviterussland

Det ble også bestemt før sesongstart 3. oktober at serien kan stoppes i henhold til planen – og «fullføres» i form av en rangering etter en prosentberegning etter antall spilte kamper/antall seirer/poeng.

Denne beregningen kommer allerede til uttrykk i toppserietabellen på ishockeyforbundets hjemmeside. Her topper Storhamar dagens tabell etter 24 kamper, men regjerende norgesmester Frisk Asker på 2. plass har høyest prosentscore etter 23 kamper. Sparta på 8. plass (19 spilte kamper) har like høy prosentscore som Manglerud Star 7. plass (22 spilte kamper).

De åtte beste at Fjordkraft-ligaens 10 lag går til NM-sluttspillet.