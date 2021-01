Champions League-kaoset får konsekvenser for serie- og sluttspill

Onsdag fikk Vipers utsatt sin sjette kamp i Champions League. Kaoset i turneringen medfører store endringer i serie- og sluttspill. Terje Marcussen frykter enda større konsekvenser.

Ole Gustav Gjekstad og Katrine Lunde må bare forberede seg på et enda tettere kampprogram etter at onsdagens Champions League-kamp mot Rostov Don ble utsatt. Foto: Kjartan Bjelland

13. jan. 2021 19:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Det begynner å bli tett med kamper nå. Det var kjedelig det som skjedde i går, men det er ikke noe vi er herre over, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Tirsdag kveld kom nyheten om at onsdagens Champions League-kamp mot Rostov-Don var utsatt etter at fire i den russiske leiren hadde testet positivt for korona etter ankomst Kristiansand.