Kjøll slår tilbake mot passiv-kritikk

Idrettspresident Berit Kjøll avviser foran «hastemøtet» med Erna Solberg at hun har vært for passiv når det gjelder toppidrettens krav om gjenåpning.

SKJEBNEMØTE: Idrettspresident Berit Kjøll ba for halvannen uke siden statsminister Erna Solberg om et hastemøte. Onsdag møtes de for å diskutere gjenåpning av toppidretten. Foto: Terje Pedersen / NTB

På spørsmål om idrettspresidenten på vegne av toppidretten i møtet onsdag vil kreve at statsministeren og regjeringen sier ja til gjenåpning av nasjonalt seriespill, svarer Berit Kjøll blant annet at Norges Idrettsforbund «i flere uker» har hatt klare forventninger om en raskest mulig gjenåpning av nasjonalt seriespill i toppidretten.

– Dette er yrkesutøvere som nå ikke får anledning til å utøve yrket sitt. Videre nedstengning har store sportslige og økonomiske konsekvenser, skriver Kjøll i en e-post formidlet av Idrettsforbundets kommunikasjonssjef Finn Aagaard.

Berit Kjøll uttaler også at «behovet for gjenåpning av idretten er mitt viktigste budskap til statsministeren i morgen (onsdag)».

Norsk ishockeys mangeårige landslagssjef (2001–2016) og nåværende Vålerenga-trener Roy Johansen (60) mener Kjøll og idrettens øverste ledelse har vært for passiv på toppidrettens vegne.

– Det har vært skuffende å se hvor stille det har vært og er fra idrettstoppene. De er passive. For meg er det uforståelig at de har vært så stille hele tiden. Det må være en del av jobben deres å stå opp for idretten med sine 2,1 millioner medlemskap. Nå forventer jeg klar tale fra NIF (Norges Idrettsforbund), sier han og sikter til Berit Kjøll og hennes møte med statsministeren.

LENGE SIDEN: Vålerenga-trener Roy Johansen og hans landslagsveteran Martin Røymark (t.h) har ikke fått lov til å spille kamp de siste to månedene. Bak på benken: Backen Tommi Taimi. Til venstre dommer Tor Olav Johnsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi «på gølvet» må føle at noen kjemper vår sak, understreker Roy Johansen.

Idrettspresidenten svarer at hun overhodet ikke kjenner seg igjen i den kritikken. Kjøll hevder at NIF «hver dag» gjennom pandemien har jobbet for gjenåpning av idretten. Frafallrisiko og negativ innvirkning på unge voksne sin fysiske og mentale helse er en uttrykt bekymring fra NIF i dialogen med myndighetene.

– Det vil også bli adressert til statsministeren, sier Berit Kjøll.

Det er nær to uker siden regjeringen utsatte gjenåpningen av nasjonalt seriespill. Da hadde det allerede vært stanset i fire uker. Idrettspresident Berit Kjøll ba da om et hastemøte med statsminister Erna Solberg med tanke på toppidretten og breddeidretten for voksne. Onsdag skal Berit Kjøll, NIFs avtroppende generalsekretær Karen Kvalevåg, elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund og generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund møte statsministeren.

Eliteseriene i ishockey har vært stanset siden 8. januar, da sporten selv satte seriespillet på vent etter smitteutbrudd i flere lag i toppserien Fjordkraftligaen. Siden har planlagte restarter blitt utsatt. Per nå er det uvisst når det kommer i gang, og om det i det hele tatt vil skje.

Fotballen vil be om at eliteserien (herrer) kan starte med treningskamper «senest» 15. mars, for å kunne starte seriespillet 5. april. Roy Johansen mener at ishockeytoppseriens 10 lag kan få til en serie- og sesongavslutning hvis den kommer i gang 15. mars.

– Jeg håper selvfølgelig at NIF skal få gjennomslag for å få åpnet toppidretten for alle. Vi må stå samlet. For ishockeyens del synes jeg det er uforståelig at vi ikke har fått lov til å sette i gang. Alle andre nasjonene driver med toppidrett nå. Er det de som ikke har skjønt «det», spør Roy Johansen retorisk.

– Antall smittetilfeller i samfunnet har steget i det siste. Hva tilsier at toppidretten skal være bedre rustet til å ivareta smittevernet nå?

– Det er ingen som er så redde for å bli smittet som toppidrettsutøvere. Vi har også lært mye på veien. Vi har blant annet hurtigtesting på plass, vi lever i lukkede kohorter og kampene vil bli spilt uten publikum på tribunene, svarer Oslo-klubbens sjeftrener.

– Vi føler at våre arbeidsplasser er mindre verd enn de på for eksempel byggeplasser. Dessuten mener jeg at toppidretten er viktig for den mentale helsen blant folk flest, tilføyer han.

På spørsmål om hvordan han opplever at spillerne som er definert som toppidrettsutøvere takler at de nektes å utøve yrket sitt, svarer Roy Johansen at veldig mange håndterer det bra. De er «vant til» å måtte stå på sidelinjen i forbindelse med skader.

– Men mange har også vanskeligheter med det. Spesielt unge spillere. De satser alt på dette som karrierevei, men ble hindret fra å gjøre det en lang periode i fjor - og er offer for det igjen, sier han.