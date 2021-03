Klar tale om fotball-VM: – Driver utbytte på graven til døde arbeidere

Tromsø, Strømsgodset, Viking og Odd har alle oppfordret Norge til å boikotte fotball-VM i Qatar i 2022. Nå kaster flere spillere seg inn i debatten.

KRYSTALLKLAR: Christian Gauseth er klar på hva han tenker om et VM i Qatar i 2022. Foto: Christoffer Andersen

Tidligere Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth er ikke i tvil om at Norge bør si klart «nei» til fotball-VM i Qatar, mens den gamle landslagsspilleren Morten Gamst Pedersen sier at liv er viktigere enn fotball.

Samtidig sier «Gamsten» at han ikke vet hvordan han hadde reagert om hadde vært landslagsspiller i dag.

Den britiske storavisen The Guardian skriver at funn basert på informasjon fra regjeringskilder viser at over 6500 fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM 2022.

Det skal dreie seg om dødsfall som i stor grad er knyttet til byggearbeider uten sidestykke i forbindelse med fotball-VM, som ny flyplass, nye veier, offentlig transport, hoteller og en helt ny by, som skal være vert for VM-finalen. Ifølge The Guardian er 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging.

Den ansvarlige arrangementskomiteen sier i en uttalelse til The Guardian at de alltid har ønsket å opprettholde en åpenhet rundt forholdene i VM-landet. «Vi bestrider antagelsene rundt hvor mange arbeidere som har mistet livet på våre prosjekter. Vi er veldig lei oss over at disse tragediene har funnet sted og har etterforsket alle for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen.»

Rapporten i den britiske avisen var blant årsakene til at Tromsø la frem et forslag om at NFF boikotter VM i Qatar.

Viking er blant klubbene som har vist sin støtte til Tromsøs initiativ. Viking-spiller Kristoffer Løkberg mener det å kvalifisere seg til et VM i Qatar ville vært med kjempebismak.

– Det hadde vært helt fantastisk om vi hadde hatt muligheten til å boikotte og stilt oss på rett side av menneskerettighetene, sier Løkberg.

Trønderen understreker at det er lett for ham å si, han som ikke vet mye om konsekvenser for NFF, men han håper likevel at NFF kan støtte forslaget så godt som mulig.

– Om man skal spille et VM i Qatar, hvor stort hadde det vært og hvor stolt hadde man egentlig vært? spør han.

STØTTER FORSLAG: Kristoffer Løkberg støtter forslaget om boikott av VM i Qatar. Foto: Carina Johansen

– Hyklersk

Flere norske klubber skal nå ta opp temaet på sine årsmøter i mars. Blant disse er Stabæk, hvor Yaw Amankwah er kaptein.

– Jeg har prøvd å sette meg inn i situasjonen til landslagsspillere, og tenkt at det ville vært vanskelig for meg å si fra seg en sånn mulighet individuelt, sier han.

Etter rapporten om over 6500 døde fremmedarbeidere, endret imidlertid synet til Stabæk-kapteinen seg.

– Nå tenker jeg at hvis jeg hadde spilt med flagget på brystet, og feirer en scoring, da danser jeg på gravplassen til flere tusen medmennesker. Er det så jævlig kult da?

– Tenk hvis det hadde vært nordmenn som hadde arbeidet der? Det er hyklersk å være for et VM i Qatar bare fordi det er en gruppe som man ikke kjenner så godt, sier Amankwah.

ENDRET MENING: Etter Stabæk-kaptein Yaw Amankwah leste rapporten om at over 6500 fremmedarbeidere hadde mistet livet, endret han standpunkt. Foto: Christoffer Andersen

Tidligere Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth, som også tidligere har figurert som fotballekspert i Eurosport, er for tiden klubbløs. Han er klar på hva han tenker om et mesterskap i Vest-Asia.

– Det er det letteste spørsmålet jeg har fått på år og dag. Der er jeg krystallklar, der bør ikke Norge delta, sier Gauseth.

– Hvorfor?

– Fotball er kjempeviktig, men fotballen er ikke bare for den som har råd. Her går fotballen på bekostning av veldig mange som ikke har de forutsetningene som vi har, også skal fotballen drive utbytte på graven til døde arbeidere, det har jeg veldig lite sansen for, sier han.

BØR IKKE DELTA: Christian Gauseth er klar på at Norge ikke bør delta i et VM i Qatar. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Håper det blir VM

Morten Gamst Pedersen har 83 landskamper for Norges herrelandslag. Han synes det er tøft av Tromsø å ta et standpunkt. «Gamsten» synes Qatar-debatten er vanskelig.

– Fotballhjertet sier «ja», man har lyst til å spille et VM, men på en annen side er det bare trist med den informasjonen som har kommet ut. Jeg er for VM, men ikke under kriteriene som er nå, sier Gamst Pedersen.

Nordlendingen skjønner at det vanskelig for aktive landslagsspillere å ta stilling.

– Jeg har ingen problemer med å boikotte VM etter det som har skjedd, men på den annen side, hvis jeg hadde stått der, vet jeg ikke hvordan jeg hadde reagert. Du opplever det så sjelden, sier den tidligere landslagsspilleren.

Likevel er Gamst Pedersen klar på hvor han står.

– Fotball er viktig, men liv er viktigere, sier han.

VANSKELIG: Morten Gamst Pedersen fikk selv aldri oppleve VM med Norge, og synes det er et vanskelig dilemma som fotballspillere nå er satt i. Foto: Terje Mortensen (arkiv)

Forrige onsdag svarte president i Norges Fotballforbund Terje Svendsen følgende til VG angående fotball-VM i Qatar:

– NFF har aldri støttet FIFAs beslutning om å legge VM i fotball til Qatar. NFF har sammen med øvrige nordiske fotballforbund, LO i nordiske land og ILO (internasjonalt LO) drevet påvirkningsarbeid mot UEFA, FIFA og myndighetene i Qatar. Amnesty International har vært vår rådgiver. Vi har besøkt Qatar to ganger og møtt migrantarbeidere samt representanter for myndighetene samt det landets fotballforbund. Vi planlegger også videre aktivitet fremover.

– Er det aktuelt å boikotte mesterskapet hvis det ikke blir en bedring?

– NFF har valgt aktivt å bidra til å sette søkelys på forholdene i Qatar gjennom et nordisk initiativ og LO basert på nordiske verdier. En norsk boikott av VM (vi må jo først være kvalifisert) mener vi ikke ville bidra vesentlig i sette søkelys på forholdene i Qatar. For oss er det også vesentlig at Amnesty er av samme oppfatning. I møte med migrantarbeiderne har de bedt oss om å fortsette arbeidet med å sette søkelys på forholdene.

En talsmann fra FIFA skriver i en uttalelse til samme avis at de helhjertet forplikter seg til å forsvare VM-arbeidernes interesse.

– Med de strenge sikkerhetstiltakene vi har tatt på byggeplassene, er ulykkesfrekvensen under konstruksjonen av VM-anleggene lavere sammenlignet med andre store byggeprosjekter i verden, skriver de – uten å underbygge påstanden sin.