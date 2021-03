McCaskill-trener: – Viser at Cecilia ikke er mentalt stabil

Om 12 dager skal Jessica McCaskill (36) forsvare VM-titlene sine mot Cecilia Brækhus (39). I McCaskill-leiren hevdes det at den norske stjernen har vist over tid at hun ikke har det mentale på plass.

KAPRET BRÆKHUS-BELTENE: Trener Rick Ramos (t.v.) poserer fornøyd sammen med Jessica McCaskill og VM-tittelbeltene som tidligere tilhørte Cecilia Brækhus. Foto: Foto: Jenny Alvarez (@shotbyjenny)

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Alt som har skjedd de siste årene i karrieren til Cecilia ... Hun har skiftet trener tre ganger, gjør forhastede slutninger i siste liten, og virker forvirret. Det viser at Cecilia ikke er mentalt stabil når det kommer til karrierevalg, sier Rick Ramos til VG.

Han er den mangeårige treneren til McCaskill, og satt i hjørnet til den amerikanske bokseren da hun ble den første til å slå Brækhus i en profesjonell boksekamp i august i fjor.

– Du kan se hvor mentalt svak hun her, sier McCaskill i sin seneste episode av «No Days Off» – en dokumentarserie om teamet hennes på YouTube.

Når Brækhus får høre uttalelsene til Ramos i denne artikkelen har hun følgende kommentar:

– Jeg klarer ikke lenger skille mellom løgn, anklager eller «trash talk» fra Team McCaskill. Det som er sikkert er at de girer seg mer og mer opp jo nærmere kamp vi kommer. Jeg tror ikke de ser frem mot 13. mars.

MØTES SNART IGJEN: Cecilia Brækhus (t.v.) og Jessica McCaskill avbildet i den første kampen i august. Foto: Ed Mulholland, Matchroom

Etter 36 kamper uten tap, og med alle de store VM-titlene i weltervekt i bagasjen, ble Brækhus slått på poeng i en kamp som gikk uten tilskuere i Tulsa, Oklahoma.

SPESIAL: Alle kampene, fakta, bilder og videoer fra karrieren til Brækhus

I American Airlines Center i Dallas, Texas, går returoppgjøret om to uker.

– Cecilia har vært enormt viktig for kvinneboksing i mange år, men hennes tid er forbi. Hun burde lagt opp etter det første tapet, mener Ramos.

Etter at Brækhus avsluttet samarbeidet med Team Sauerland i 2015, fikk hun amerikanske Johnathon Banks som trener. Han satt i hjørnet hennes i de fem påfølgende kampene, men var opptatt med en annen bokser før møtet med Kali Reis i USA-debuten i 2018.

Da skulle etter planen nederlandske Lucia Rijker sitte i Brækhus-hjørnet. Men i løpet av det siste døgnet fikk Brækhus flydd Banks til LA, og det var han som fulgte henne ut i den dramatiske kampen der hun for første gang i karrieren var nær ved å bli slått ut.

– Gir ikke mening

Banks fortsatte som trener i de to neste kampene, men så byttet Brækhus til Abel Sanchez i Big Bear. De fikk debuten med den imponerende forestillingen i Monte Carlo mot Victoria Bustos, før det altså ble tap mot McCaskill i den andre kampen.

– Jeg har fulgt Cecilia lenge. Jeg synes det var et merkelig da hun endte opp med Abel Sanchez. Cecilia er en ingen fighter, hun er en bokser. Så velger hun en typisk fighter-trener. Det gir ikke mening for meg, sier Ramos.

Han mener kommunikasjonen mellom Brækhus og Sanchez var merkelig og rar underveis i oppgjøret i Tulsa.

– Det var jo ingen tilskuere der, og helt stille. Jeg fikk med meg nesten alt av kommunikasjon mellom dem. Det virket som om de var forvirret, og uten ringdamer hadde de ikke kontroll på hvilken runde det var, sier Ramos og legger til:

– Det så rett og slett ut som om Cecilia ikke ville være der.

– DÅRLIG KOMMUNIKASJON: Rick Ramos mener Abel Sanchez (t.v.) og Cecilia Brækhus, som på bildet snakker med ringannonsør-legenden Michael Buffer i Monte Carlo, har store kommunikasjonsproblemer. Foto: Per Opsahl

På TV-bildene fra kampen kommer det også tydelig frem at hverken Sanchez eller Brækhus er sikker på hvilken runde det er før den tiende og siste. Dommerne dømmer til slutt 97–93, 97–94 og 95–95 i favør McCaskill.

– Jeg har sett kampen mange ganger i ettertid. Der og da scoret jeg den 96–94 til Jessica, men etter å ha sett den mener jeg det er 97–93. Selv om jeg mente vi vant, så var jeg ikke sikker. Jeg var sjokkert over at dommerne ga oss seieren, for ofte blir mesteren favorisert. Det så vi blant annet i kampene til Katie Taylor mot Delfine Persoon, sier Ramos.

VERDENSMESTER: Jessica McCaskill avbildet i kampen mot Erica Farias i oktober 2019 da hun forsvarte sine to titler i super lettvekt. Foto: Jon Durr, Reuters

Det har vært uenighet om dommerne kom frem til riktig resultat. Boksekommentatorene Erik Nilsen og Thomas Hansvoll var blant dem som mente at hun ble bortdømt.

– Jeg vurderte den kampen til 97–93 i favør Brækhus. Jeg har selvfølgelig hjerte for Cecilia, men også for at boksingen skal være en fair play kamp, sa Nilsen til VG i august.

Men trener Rick Ramos mener altså uansett at riktig vinner ble kåret.

– Hvordan ender returkampen mot mellom McCaskill og Brækhus?

– Jeg tror Cecilia åpner bra i to-tre runder, og så blir det verre for henne. Hun kommer til å gi seg mellom rundene senere i kampen. Hun er smart nok til ikke å bli knocket ut, og gir oss ikke den gleden. Jeg tror hun allerede er ferdig med karrieren på mange måter, og hun har allerede snakket om å legge opp. Det er et klart tegn, sier Ramos.