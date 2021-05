Ferrari tilbake i toppen: – De ville være dummere enn ham

Ferrari har vunnet 238 Formel 1-løp. Likevel kan Charles Leclerc (23) gi den italienske bilfabrikken sin første seier på nesten to år om han holder seg først i Monte Carlos trange gater søndag.

MED PÅ NOTENE: Endelig er «de røde» med helt der oppe igjen. Charles Leclerc vinker til publikum etter å ha sikret seg beste startspor i Monaco Grand Prix. Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Sensasjonelt ordnet monegaskeren beste startspor for Ferrari på hans hjemmebane. Etter en kontroversiell krasj på slutten av kvalifiseringen – ved svømmebassengbarrieren – var saken klar. Spekulasjonene begynte å gå om Leclerc krasjet med vilje – fordi kvalifiseringen da ble avsluttet og rivalene ikke fikk en siste mulighet til å sette bestetid.

Tidligere Formel 1-verdensmester Damon Hill reagerer sterkt på beskyldningene i et innlegg på Twitter:

– Jesus! Tror folk virkelig at han gjorde det med vilje? De ville være dummere enn ham hvis de krasjet. Du slår ikke inn i autovernet og knuser en perfekt god Ferrari. Alle vet det!

Leclerc ga de røde sin første «pole position» siden Mexico i 2019 – også det Leclerc. Men Leclerc var ikke raskest i kvalifiseringen. Det var Max Verstappen i Red Bull. Han fikk imidlertid straff av dommerne, fordi han ikke hadde senket farten under gult flagg.

Det blir trolig mange rødfargede supportere å se i søndagens løp – når Ferrari er tilbake i toppen etter 1. og 4. plass (Carlos Sainz) i kvalifiseringen.

Men hvor viktig er egentlig Ferrari for Formel 1? Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen svarer:

– Noen påstår at «Ferrari er Formel 1», og at Formel 1 er avhengig av Ferrari. Det er jeg uenig i, og jeg er også uenig i at Ferrari skal ha mest makt, og at de skal få mest penger etter hver sesong bare fordi de er Ferrari.

– Men?

– Når det er sagt, så er selvsagt Ferrari viktig for Formel 1, og et av de mest ikoniske teamene. At de akkurat nå er på topp er veldig bra for Formel 1. Løpet søndag kan bli det mest spennende Monaco Grand Prix på mange år, sier Gulbrandsen til VG.

Hva har skjedd med Ferrari? Velinformerte Bild skriver dette:

– Italienerne har jobbet med motoren i vinter og hentet ut rundt 20 hestekrefter mer. De har forbedret aerodynamikken for sakte svinger. Det hjelper spesielt i Monaco, der det er flere av dem enn på noen annen bane. Den nye fjæringen bak absorberer de harde støtene på den humpete banen.

– Dette er hyggelig, men vi må være realister, sier Ferrari-sjefen Mattia Binotto ifølge Tuttosport.

Charles Leclerc er den første fra Monaco som har beste startspor i Monaco Grand Prix på mer enn 80 år. Sist det skjedde var Louis Chiron i 1936.

Nå skal det sies at Monaco-bosatte førere har beste startspor nesten hvert år, men de kjører altså ikke for Monaco. Leclerc derimot er født og oppvokst i Monte Carlo – med en pappa, Hervé, som kjørte i sin tid kjørte Formel 3.

Selv var han veldig forsiktig i intervjuene etter kvalifiseringen lørdag. Grunnen var åpenbar: Det har ikke gått så bra Leclerc hjemme i Monaco de to gangene han har kjørt der til nå (i 2020 ble Monaco Grand Prix avlyst).

– Jeg har alltid vært veldig uheldig her, sier han i et intervju vist på Viaplay.

– Jeg har pole position, men det er på søndag det deles ut poeng.

Det er bare andre gang siden starten på 2020-sesongen at Mercedes ikke har noen fører i første startrekke. Det eneste løpet før dette var Tyrkia Grand Prix i november 2020, da Lance Stroll og Max Verstappen utgjorde de to første på startstripen.

Lewis Hamilton var alt annet enn fornøyd etter en kvalifisering som ga ham syvende beste tid – på en bane der kvalifiseringen betyr veldig mye.

Det er første gang briten er utenfor topp 6 på start siden Tyskland i 2018 (da han vant fra 14. startposisjon!).