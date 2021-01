Nærbø-sjefen hopper av suksesstoget på Jæren

Idrett: Nærbø Idrettslag har gått på skinner lenge. Nå skal daglig leder Helene Bjørnsen (47) bytte spor.

Den tomme hallen skal fylles med elleville supportere igjen, men ikke før Helene Bjørnsen gir seg som daglig leder. Foto: Pål Christensen

Setene er tomme, hallen mørklagt og døren stengt. Alt er ikke slik som daglig leder Helene Bjørnsen i Nærbø IL håpet det skulle være den dagen hun ga stafettpinnen videre.

Men hun vet det kommer lysere tider. Hun vet at det blir bedre, at eventyret på Jæren langt fra er over. Det har så vidt startet.