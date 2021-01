Slik har den norske treneren fått frem et finalelag på rekordtid

OM HÅNDBALL: Sverige spiller VM-finale i håndball mot Danmark søndag kveld. Gull er ikke lenger utenkelig.

Bare gull kan overgå dette. Landslagstrener Glenn Solberg (t.h.) feirer seieren i semifinalen sammen med Lucas Sandell og de andre spillerne. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Kort om saken:

Norske Glenn Solberg leder Sverige i VM for første gang.

Laget har vunnet seks kamper og spilt to uavgjort.

Sverige møter Danmark i VM-finale kl. 17.30.

Svenskene er den store overraskelsen i dette mesterskapet i Egypt. Landslagstrener Glenn Solberg har, siden han overtok laget etter EM i 2020, fått frem en gjeng spillere som ofrer seg for hverandre. De lyser av entusiasme og pågangsmot.

Det har svenskene vist gjennom et mesterskap uten tap, kun med to uavgjorte kamper. Semifinalen mot Frankrike (32–26) var overbevisende.

Jim Gottfridsson (t.h.) tar et godt tak rundt lagkamerat Max Darj. Kampen mot Frankrike utløste mange slike omfavnelser. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Litt av en merittliste

Sverige har en rik tradisjon i herrehåndball, og dominerte under trener Bengt Johansson i det som kalles den andre storhetstiden. «Bengan» ledet laget i 471 landskamper i perioden 1988 til 2004. Det første VM-gullet kom i 1990, og deretter skulle det bli medalje i seks VM på rad: Bronse i 1993 og 95, sølv i 97, gull i 99 og sølv i 2001. Fire EM-titler og tre OL-sølv sto også på merittlisten.

Nå har Glenn Solberg og hans lag sørget for den første VM-medaljen på 20 år.

Men hvorfor ble en nordmann valgt til forbundskaptein, som det heter i Sverige?

Fakta Glenn Solberg Født: 8. februar 1972 Klubber: Reistad, Drammen, HSG Nordhorn, FC Barcelona, SG Flensburg Handewitt. Sivilstand. Kone, to barn. Bosatt: Lier Landskamper: 122 fra 1994 til 2008. 250 mål. Trenerkarriere: 2014–16, assistent på Norges herrelag, 2015–2019 St. Hallvards herrelag, 2020 Sverige landslag. Kontrakt går ut 2024. Vis mer

Solgte inn en plan

Mange eksperter mente at det var vel så gode svenske kandidater, og nordmannen hadde liten trenererfaring på høyt nivå.

Så viste det seg at Solberg overbeviste allerede på det første intervjuet. Han pekte seg ut med sine holdninger, blant mange andre søkere.

Ifølge Robert Wedberg, generalsekretær i Svenska Handbollförbundet, var det 48-åringens vurdering av lederskap, og det å være er nærværende coach, som slo ut. Solberg hadde ideer som svensk håndball trengte, og han ville følge opp spillerne individuelt mellom samlingene.

Glenn Solberg fremstår solid som trener. Svenskene digger nordmannen og heltene på laget. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Så spillere med nye øyne

Da nordmannen fikk jobben, valgt han å bygge et annet lag enn det mange hadde tenkt seg. Unge, sultne spillere uten landskamper ble mikset med etablerte. Han fikk forfall fra noen av stjernene, men gjorde slik vi er vant til at kvinnenes landslagstrener Thorir Hergeirsson sier: Det nytter ikke å bruke energi på dem som ikke er der.

Noe å feire. Sveriges herrelag har bevist at de er et topplag igjen. Finalebilletten ble feiret slik. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Hva er så forklaringer på at Sverige er blitt et topplag?

Bunnsolid forsvarsspill.

Ballen settes hurtig i gang.

Prioriterer kontringer.

Høy uttelling på skuddene – 86 prosent i semifinalen.

En ekstremt god målvakt i Andreas Palicka.

Satser på toveisspillere.

Disiplin og mot i angrepsspillet.

Få tekniske feil.

Fremstår med stor spilleglede.

Hele laget benyttes.

Omfavnelser er lov i denne kohorten. Trener Glenn Solberg (t.h.) omfavner målvaktstreer Mats Olsson, som også er med det norske kvinnelandslaget. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Ligner på Breivik-kultur

I Solberg er det lett å gjenkjenne mye av den filosofien som Marit Breivik sto for. Den tidligere treneren for kvinnelandslaget, som ga seg etter 13 medaljer, fremhevet viktigheten av å unne og beundre. Spillerne skulle unne hverandre suksess, og glede seg over at lagkamerater fikk det til.

Hennes filosofi var slik: «Du fortjener ikke å høre til et bedre landslag enn det du er villig til å investere i selv.»

Solberg har også stått for dette, allerede fra sin tid som amatør og senere proff.

Timeoutene i VM ligner også litt på det Breivik gjorde. Lier-mannen står bak spillerne, mens de tar ordet og legger taktikken. Sjefen vil ansvarliggjøre dem. Tross alt er det de som skal ut på banen igjen.

Under kampen oser Solberg av ro og trygghet. Det smitter over på dem som spiller. Tiden for brumlebasser er stort sett over, med noen unntak.

Fornøyd. Glenn Solberg kan knapt tro at Sverige har vunnet over kjempen Frankrike i semifinalen. Han leder dem i sitt første mesterskap. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Litt av en bragd

VM har aldri vært større, etter utvidelsen til 32 lag. For Sverige er det som skjer et mirakel, eller som tidligere storspiller og ekspert Magnus Wislander sa det i svensk radio: «Det største som har skjedd siden Jesus gikk i kortbukser.»

De nordiske naboene møtes for første gang i en VM-finale. Danmark slo Spania 35-33 for å komme dit.

Uansett utfall har Solberg allerede fått høy status. Selv vil han aller helst unngå for mye oppmerksomhet, men nå har den inkluderende og ydmyke treneren fått lyset på seg.

Kanskje blir det gulldryss også?