Fantastiske Jakob Ingebrigtsen satte Europarekord og vant i Firenze.

12.48,45, det er tiden. Jakob Ingebrigsen satte fantastisk, europeisk rekord på 5000 meter på Stadio Luigi Ridolfi i Firenze torsdag kveld.

Jakob Ingebrigtsen knuste alle i Frienze og satte fantastisk europarekord på 5000 meter med 12.48,45. Foto: Martin Rickett / PA

10 minutter siden

Et helt vanvittig løp av gutten fra Sandnes og Lura, han slettet 20 år gammel rekord. Han slo verdensrekordholderen, han slo samtlige som stilte med personlige rekorder på 12-tallet i sin første 5000 meter på halvannet år.

Han forbedret sin personlig rekord med over 13 sekunder, han ble naturligvis det første nordmann noensinne under 13 minutter, bare fire europere har løp under 13 minutter før Jakob gjorde det under Pietro Mennea Golden Gala.