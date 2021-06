Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet etter Europarekorden: - Nesten for galt ikke å si at dette er min beste prestasjon noensinne

12.48,45, merk tiden. Jakob Ingebrigsen satte fantastisk, europeisk rekord på 5000 meter på Stadio Luigi Ridolfi i Firenze torsdag kveld.

Jakob Ingebrigtsen feirer her en av sine aller største triumfer, fantastisk Europarekord på 5000 meter, 12.48,45, og Diamond League seier med de aller, aller beste på startstreken. Foto: CIRO DE LUCA / X03151

10. juni 2021 21:41 Sist oppdatert nå nettopp

– 1500 meter er hovedøvelsen min, men det begynner å gå usaklig fort på 5000 meter, det er nesten for galt ikke å si at dette er min beste prestasjon noensinne, sier Jakob Ingebrigtsen på telefon til Aftenbladet med ørepluggene på plass og lett jogg etter den vanvittige prestasjonen under Pietro Mennea Grand Gala Diamond League.

– Hvordan opplevde du løpet?