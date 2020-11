Coronasmitte i eliteserien i ishockey: To kamper utsatt

Etter at en Sparta-spiller testet positivt for coronaviruset fredag, har Sparta, Manglerud Star og dommerne fra torsdagens kamp blitt satt i karantene.

ILLUSTRASJONSFOTO: Sparta-spillere jubler under kampen mellom Vålerenga og Sparta i nye Jordal Amfi tidligere i november. Foto: Fredrik Hagen

20. nov. 2020 17:59 Sist oppdatert 7 minutter siden

Helgens kamper mellom Frisk Asker og Sparta, samt Manglerud Stars’ kamp mot Lillehammer, er utsatt, etter at en Sparta-spiller testet positivt for coronaviruset fredag. Det opplyser Norges Ishockeyforbund på sin Twitter-konto fredag.

Den positive testen ble avlagt dagen etter at Sparta var i aksjon mot nettopp Manglerud Star.

Det er første gangen kamper i Fjordkraft-ligaen utsettes på grunn av coronasmitte.

– Vi har vært skånet så langt. Klubbene har tatt smittevernarbeid veldig seriøst, og vi er fornøyde med at det har gått så bra så lenge. Men at det ville komme en eller annen gang er ingen bombe, sier generalsekretær i ishockeyforbundet, Ottar Eide, til VG.

– Det blir jo en følgefeil av det, men i første omgang var det disse to kampene som har blitt rammet, legger han til.

Den positive coronatesten for en Sparta-spiller har sendt hele laget i karantene. Det opplyser daglig leder i Sparta, Henning Svendsen, til VG.

– Ja, det stemmer at en av våre spillere har testet positivt for covid-19. Spilleren er i isolasjon, og det samme er to andre i påvente av test. I tillegg er hele laget og støtteapparatet satt i karantene, sier Svendsen.

Han opplyser om at den smittede spilleren ikke var involvert i Spartas kamp mot Manglerud Star torsdag. Likevel er samtlige som var involvert i kampen sendt i karantene.

– Vi krysser fingrene for at det ikke blir mange flere ganger, men vi har ulike scenarioer klare dersom ting utvikler seg i negativ retning. Vi må ta det som det kommer, men arbeidet som gjøres der ute i klubbene er veldig bra, sier generalsekretær Eide.