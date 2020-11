Kristoffersen tangerte karrierebeste – men tror ikke han vil kjøre parallell i VM

Henrik Kristoffersen (26) jaktet karrierens 22. verdenscupseier og den første i et parallellrenn, men måtte se seg slått av Alexis Pinturault (29) i finalen. Til tross for andreplassen, tviler han på at vil kjøre øvelsen i VM i februar.

HØYT OPPE: Henrik Kristoffersen kom seg til finalen i fredagens parallellrenn. Foto: Giovanni Auletta / AP

27. nov. 2020 19:08 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen har tidlig sagt klart fra hva han mener om parallellrenn, men var langt bedre fornøyd med fredagens renn. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har tatt flere grep for å gjøre det både mer rettferdig og sikrere.

– Alle vet min mening om parallell fra før, så det trenger jeg ikke å si noe om. At «Pinten» og jeg blir én og to viser at skikjøringen har mye å si, sier han på et digitalt pressemøte med norsk presse i etterkant av rennet.

Øvelsen er også på VM-programmet som en individuell øvelse for første gang i år, men Kristoffersen tviler på at han vil delta.

– Sannsynligvis ikke. Vi får se, men jeg tviler. Det er ikke jeg som bestemmer alt, men jeg tviler sterkt på det, sier han på pressemøtet.

Etter å ha slått ut Filip Zubcic, Stefan Luitz – som var raskest i kvalifiseringen – og Adrian Pertl, møtte han franskmannen Alexis Pinturault i finalen.

– Jeg er glad. «Pinten» kjørte fort, og jeg var mest glad med å ta Luitz, for han hadde kjørt fort hele dagen. Glad for pallplass og 80 poeng, er oppsummeringen til Kristoffersen.

Elleve hundredeler skilte de to rivalene til slutt.

– Den (seieren) ryker nok ut fra starten i den første omgangen. Da synes jeg at jeg var litt bak, sier Kristoffersen på spørsmål fra VG.

Med karrierebeste fra åpningsrennet i Sölden og tangering av karrierebeste i et parallellrenn, har Kristoffersen fått en god start på sesongen. Han er nå oppe på andreplass i verdenscupen totalt, men ofrer enn så lenge ikke mange tanker til totalcupen.

NUMMER ÉN OG TO: Henrik Kristoffersen (venstre) gratulerer Alexis Pinturault (høyre) med seieren. Foto: JOHANN GRODER / EXPA

– Det ser jeg veldig lite på. Du skal få lov til å spørre 20. mars, for siste renn er vel 21. mars, sier han med et smil, før han legger til:

– Det er mye usikkerhet. Plutselig blir det to fartsrenn avlyst, og da ryker mye for Kilde og Paris’ del. Eller så er det plutselig to tekniske renn som blir avlyst, sier han, og peker på videre på det svenske damelandslagets situasjon i Levi forrige uke, hvor coronasmitte innad i laget førte til at de alle måtte stå over de to slalåmrennene.

Kristoffersen har aldri tidligere vunnet et parallellrenn i verdenscupen, med en andreplass fra Alta Badia i 2017 som beste resultat på tolv tidligere forsøk. Pinturault vant på side et parallellrenn tilbake i 2012, og de to løperne gjorde seg klar for en svært spennende finale.

I den første av to omganger var det franskmannen som kom best i gang, og kom i mål 16 hundredeler foran nordmannen.

Dermed hadde franskmannen et lite forsprang før den avgjørende omgangen. Kristoffersen leverte en god finaleomgang og knappet innpå, men måtte se seg slått av 11 hundredeler til slutt.

Lucas Braathen (nummer 18), Leif Kristian Nestvold-Haugen (nummer 21), Fabian Wilkens Solheim (nummer 34) og Rasmus Windingstad (nummer 35) klarte ikke å kvalifisere seg til utslagsrundene, mens Timon Haugan (nummer 13), Aleksander Aamodt Kilde (nummer 14) og Atle Lie McGrath (nummer 16) alle ble slått ut i åttendelsfinalen.