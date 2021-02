OL-planen: Reise mindre, løpe langt, studiekutt – være sosial

Ragne Wiklund (20) har klart for seg hva hun vil legge vekt på for å leve opp til sitt ferske historiske VM-gull i Beijing-OL om ett år.

GULLØYEBLIKKET: Ragne Wiklund kastet seg om halsen på mangeårig landslagstrener og tidligere sprint-ener Edel Therese Høiseth (55) da hun som første norske kvinne vant gull i distanse-VM på 1500 meter i Heerenveen 14. februar. Foto: Peter Dejong / AP

– Jeg har ikke sett på distanseoppsettet for OL. Men jeg regner med at de er fordelt over flere dager enn de var i VM, svarer hun på spørsmål om hun allerede nå har tenkt tanken å spisse seg inn mot færre distanser i OL 2022.

Etter EM og to verdenscuper på rekke og rad, avsluttet hun den coronakorte internasjonale skøytesesongen med 3000 meter, lagtempo, 1500 meter og 5000 meter over fire dager samme sted: 4. plass på den første, 4. plass på den neste sammen med Marit Bøhm og Ida Njåtun, det sensasjonelle og historiske gullet på mellomdistansen – 42/100 foran USAs Brittany Bowe på 2. plass – og 6. plass med personlig rekord (6.58,76) på 5000 meter et par timer senere.

– Det lønte seg, tilføyer Ragne Wiklund og ler lett.

Hun mener at det ikke er noe i veien for at hun kan stille til start på alle allrounddistansene i Beijing i februar neste år.

– Hun har et fantastisk konkurransehode. Hun er alltid påskrudd og klar for start. En smart og intelligent utøver. Hun er veldig moden teknisk, taktisk og treningsfaglig, sier landslagstrener Jonas Bekken (30).

Landslagsveteran Ida Njåtun (30) beskriver lagvenninnen – som hun i skøyteboblen var med på å gi tilnavnet «Rag-Bag» – på samme vis. Njåtun slo som 19-åring gjennom internasjonalt med 2. plass på 1500 meter i verdenscupen i Berlin, og ble omtalt som «reddende engel». For seks år siden seiret hun på 1500-meteren og vant til alles overraskelse bronsemedaljen i allround-VM i Calgary.

– Jeg tror det er viktig ikke å legge press på henne ved stadig å stille spørsmålet «hva skjer videre?» Hun må unngå forsvarerposisjonen. Der tror jeg hun imidlertid er veldig god. Hun er veldig reflektert, påpeker Ida Njåtun.

ALLSIDIG: Ragne Wiklund (t.h) vant orienterings-NM i stafett for Nydalens SK sammen med Oda Scheele (t.v.) og Siri Ulvestad i september i fjor. Foto: Ivar Haugen

Ida Njåtun takket nei til skøyteforbundets elitesatsing etter forrige sesong. Hege Bøkko (29) la opp. De to sto ofte alene som kvinner på landslaget, i likhet med Ragne på hennes suverene nivå nå. De måtte som regel forsøke å holde tritt med herrenes fart og styrke under treningssamlingene.

– Det er viktig å ha det bra, selv om det ikke er så mange jenter. Unngå følelsen av å være alene. Hun kan ligge bak gutta når det er bra, men ikke la seg «brenne». Det kan skje i et mannsdominert miljø. Men jeg tror ikke det vil være et problem for Ragne, sier Ida Njåtun.

Jonas Bekken ble for et snaut år siden Ragne Wiklunds trener som konsekvens av at skøyteforbundet etter forrige sesong vedtok å styrke satsingen på sine beste kvinner. De to «tok en god prat» i slutten av april. Ragne Wiklund sa til Jonas Bekken at hun ønsket mer løping i treningsprogrammet.

– Før jeg begynte med Jonas, trente jeg det jeg ville. Jeg løp mange langturer. Det er kjempedeilig og morsom trening. Jeg sa at jeg ikke ville kutte ut det, bekrefter Ragne Wiklund.

Venninnen og langrennsløperen Nora Sannes, som ble tatt ut til U23-VM i februar, har vært hennes sparringpartner på stier i skogen. En gang i uken, fra to til tre og en halv timer hver gang – og 60 minutter fra september og gjennom vinteren, ifølge Jonas Bekken.

TIDLIG KRØKET: Ragne Wiklund (nummer to fra høyre) var en av seks håpefulle jenter fra Oslo-klubben hennes som under Johann Olav Koss’ vinger høsten 2013 gjorde reklame for hovedstaden som OL-kandidat 2022 – på Ragnes hjemmebane Valle Hovin. Foto: Jørgen Braastad

– Det vil jeg fortsette med i OL-sesongen. Det er kjedelig bare å sykle. Jeg trenger variasjon, sier hun.

Hun vil også fortsette som orienteringsløper.

– Planen er å bruke like mye tid på det. En gang i uken, og er det noen morsomme løp, kan jeg bli med på det, sier Ragne Wiklund.

I fjor ble antall o-konkurranser færre enn vanlig på grunn av coronarestriksjonene. Da stilte hun til start i rundt 10.

Hun vil også etter diskusjon med Jonas Bekken sannsynligvis trene mer intensivt fra sesongstart enn hun hittil har gjort. Det kan også komme til å se litt nærmere på styrketreningen. Hun måtte kutte ut den da hun pådro seg en liten skade i hamstring (muskel på lårets bakside) i fjor høst. Rett før VM forrige uke tok hun noen få knebøy med vekter. Det var det.

– Fører du antall treningstimer eller treningsdagbok?

– Nei, der har jeg null kontroll. Å henge seg opp i tall er ikke bra, svarer Ragne Wiklund.

Til nå har hun vært student på heltid ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er kommet halvveis i bachelorstudiet. Hun sier at hun har hatt en «veldig avslappet» innstilling til studiet. I det OL-sesongen setter inn, vil hun antagelig redusere studietiden til 50 prosent.

Toppidrettsstipendet hennes fra Olympiatoppen vil imidlertid øke med 70 prosent, fra årets utviklingsstipend verd 70.000 til A-stipend pålydende 120.000. Gulløpet på 1500 meter i Thialf ga henne 50.000 kroner i seiersbonus fra det internasjonale forbundet og 15.000 fra Norges Skøyteforbund.

Med A-puljestatus slipper klubben hennes Aktiv skøyteklubb å betale forbundsegenandelene hennes for at hun skal kunne gå for Norge internasjonalt. Forrige sesong endte regningen på 12.000 kroner etter at hun innledningsvis var B-puljeløper.

Uansett virker det ikke som om pengene opptar henne.

Viktigere er at hun ønsker å reise mindre enn skøyteløperne er vant til i en normalsesong. Ragne Wiklund mener nemlig det uvanlige coronaåret 2020 er en viktig årsak til resultatbykset hun gjorde i løpet av fem uker i skøyteboblen i Heerenveen, fra midten av januar til jubelavslutningen i midten av februar.

– Jeg tror tiden hjemme i vår med «lockdown» gjorde meg godt. Jeg fikk slappet av mye. I stedet for å pakke bagen for å dra to uker på samling, komme hjem en uke, dra ut to nye uker; den tiden kunne jeg bruke til trening og hvile, forklarer Ragne Wiklund.

Jonas Bekken påpeker at sesongen ennå ikke er over. NM i Hamar 5.–7. mars gjenstår. Han «trenerunderstreker» at de må evaluere det som har skjedd, før de i detalj kan legge planen for neste sesong.

EKSTREM UTHOLDENHET: Ragne Wiklund på god vei mot 1500-gull i distanse-VM i Heerenveen. Et par timer senere satte hun personlig rekord på 5000 meter og tok 6. plass på kvinnenes lengste distanse. Foto: Koen van Weel / ANP

På spørsmål om hva han som trener «må» gjøre for å legge best mulig til rette for Ragne Wiklund, svarer han at «trenerteamet» må være nysgjerrig – og at det for hans del har vært lærerikt å være en del av det sammen med Bjarne Rykkje, Edel Therese Høiseth og Jeremy Wotherspoon.

– Vi må søke ny kompetanse, andre miljøer, forskning, litteratur, bevegelsesformer. Ikke bare se snevert på skøyter, sier han med ungdommelig iver.

– Har norsk skøytesport sett for snevert på skøyter; at skøyter er «skøyter, skøyter, skøyter»?

– Kanskje jeg selv har vært for snever, svarer Jonas Bekken.

Ragne Wiklund gir seg tid til å tenke over spørsmålet om hva som ellers, utenom det hun allerede har nevnt, vil gjøre henne godt som skøyteløper frem mot OL.

– Jeg liker å være sosial, å være sammen med venninner, svarer hun.