Sjelden feil stoppet Granerud på rekordjakt: – Godt å se at han er et menneske

Halvor Egner Granerud (24) hadde alle muligheter til å tangere Roar Ljøkelsøys rekord, men feilet i finaleomgangen. Trøsten var at Marius Lindvik kom på pallen.

Halvor Egner Granerud fikk merke at selv han kan gjøre feil. Foto: Jan Woitas / DPA

13. feb. 2021 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Hele sesongen har 24-åringen fra Asker hoppet som en sveitsisk klokke. Så stabil har han vært at enkelte før rennet i polske Zakopane begynte å sammenligne ham med en robot.

Slik så det også ut i den første omgangen. Helt etter oppskriften, tok Granerud ledelsen. Men som sistemann fra toppen i finaleomgangen, gjorde han en sjelden feil.

– Det skjer noe vi aldri har opplevd før. Han gjør en stor teknisk feil. Han starter satsbevegelsene for sent, og ble stående mer oppreist, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen forbløffet etter at rennet var over.

Granerud var selvfølgelig skuffet etter det som hendte i snødrevet i bakken i Zakopane. Han skjønte selv at det ikke holdt til seier denne gangen.

Målbevisst på alle hopparenaer, men akkurat i Zakopane sviktet det litt. Foto: Hendrik Schmidt / DPA

Jakten på Ljøkelsøy

Bare sekunder tidligere hadde norske hoppentusiaster satt pekefingeren i rekordboken og beveget den oppover på listen over norske verdenscuptriumfer for herrer.

Øverst på den troner Roar Ljøkelsøy med elleve seire. I løpet av én sesong har Granerud maktet ti. Dermed trodde alle at Granerud skulle tangere rekorden.

Slik ble det altså ikke.

– Det er godt å se at Granerud er et menneske, mente NRK-ekspert Evensen.

Fakta Norske verdenscupseirer i hopp Menn (127): * 11: Roar Ljøkelsøy * 10: Halvor Granerud og Anders Jacobsen * 9: Roger Ruud * 8: Espen Bredesen og Bjørn Einar Romøren * 7: Anders Bardal, Vegard Opaas og Daniel-André Tande * 6: Ole Bremseth og Sigurd Pettersen * 4: Per Bergerud og Ole Gunnar Fidjestøl * 3: Anders Fannemel, Johann André Forfang, Tom Hilde, Robert Johansson og Marius Lindvik * 2: Kristian Brenden og Erik Johnsen * 1: Rolf Åge Berg, Steinar Bråthen, Lars Bystøl, Johan Remen Evensen, Kenneth Gangnes, Dag Holmen-Jensen, Jon Inge Kjørum, Tom Kristiansen, Andreas Stjernen, Hroar Stjernen, Johan Sætre. Kvinner (32): * 30: Maren Lundby * 1: Eirin Maria Kvandal, Anette Sagen. (Kilde: FIS og NTB) Vis mer

Dermed kan Ljøkelsøy puste lettet ut. Han innehar rekorden alene i hvert fall en dag til. For allerede søndag får Granerud muligheten til å revansjere seg i Zakopane.

Neste mål for Granerud blir å tangere, deretter gå forbi, og på litt lengre sikt nærme seg den aller største norske: Maren Lundby.

Hun har 30 seire i verdenscupen foreløpig, og ingen planer om å legge opp.

Lindvik beste norske

Det ble likevel litt norsk jubel i Zakopane.

Marius Lindvik hadde vunnet verdenscuprennet i samme bakke for en måned siden. Nå klarte han 141,5 meter, lengst av alle i finaleomgangen, og avanserte til 3. plass.

Lindvik endte bare 1,1 poeng bak den japanske vinneren Ryoyu Kobayashi. Det skilte 0,8 poeng opp til Polens Andrzej Stekala på 2.-plass.

– Når Halvor viser menneskelighet, kommer Marius Lindvik og tar frem et kjempehopp i finaleomgangen, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Marius Lindvik ble den største beholdningen, med sin tredjeplass, Foto: WOLFGANG RATTAY / X00227

Bråthen var godt fornøyd med den norske laginnsatsen. Daniel André Tande ble nummer seks, Granerud nummer syv og Robert Johansson nummer ni.

– Robert er kanskje litt under det vi har sett i det siste, mens Daniel leverer bra og er fornøyd. De er i en bra prosess mot VM.

VM i Oberstdorf kommer senere i februar. Men først er det renn i Romania til uken, siste test før mesterskapet i Tyskland.