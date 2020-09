Roing: Are Strandli gir seg først etter Tokyo-OL

Roprofilen Are Strandli har bestemt seg for å fortsette karrieren til etter neste års OL. 32-åringen er sammen med Kristoffer Brun medaljekandidat i Tokyo.

Are Strandli fortsetter som aktiv roer litt til. Bildet er tatt i forkant av VM i 2018. Tore Meek, NTB

NTB

17. sep. 2020 13:18 Sist oppdatert nå nettopp

Roeren kunngjorde sin beslutning på en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo torsdag.

Etter at OL i Tokyo ble utsatt som følge av koronapandemien, har 32-åringen brukt tiden på å kjenne etter om han er motivert til å forlenge karrieren. Nå er avgjørelsen tatt – Strandli fortsetter til og med Tokyo-OL.

Før Strandli bekreftet at han fortsetter, kom han med et lite forsøk på å lure den frammøtte pressen på Olympiatoppen.

– Alle eventyr tar en slutt, sa Strandli og sa at hans tid sammen med makker Kristoffer Brun hadde vært et eventyr.

– Og eventyret sammen med Kristoffer tar slutt etter OL i Tokyo, sa Strandli og serverte sitt bredeste glis til de frammøtte journalistene.

Han fortalte videre at han var stolt av hva de hadde oppnådd i karrieren, og at livet hadde mer å by på enn bare å ro fram og tilbake på Årungen.

Dermed blir Strandli, sammen med Brun, et av Norges medaljehåp under sommerlekene i Tokyo. Duoen som tok bronse i lettvekt dobbeltsculler under OL i Rio i 2016, er naturlig nok medaljekandidat i lettvekt dobbeltsculler også i Japan.

(©NTB)