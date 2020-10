Stavangers skøytekomet er unik: – Vi har ventet på resultater

Peder Kongshaug hadde aldri drevet med idretten sin uten en innendørshall. Ti år etter at isen i Sørmarka ble innviet, har en lokal utøver endelig fått sitt store gjennombrudd.

Peder Kongshaug er noe så sjeldent som en verdensmester på skøyter fra Stavanger. Etter gjennombruddet med gull på 1000 meter i junior-VM i februar, ble han tatt ut på seniorlandslaget før årets sesong, og landslaget har i høst vært samlet i Peders hjemby. Tenåringens hverdag er en helt annen enn på samme tid i fjor. Nå trener han sammen med noen av verdens beste skøyteløpere daglig.

– Forskjellen fra i fjor er mye større enn jeg trodde. Da var jeg 100 prosent skoleelev og trente før og etter skolen. Nå er alt er lagt til rette for at treningen skal være optimal. Jeg var ekstremt fornøyd med opplegget i fjor, var med i et godt team og trente i en god hall. I år er det et par hakk opp. Alt er sentrert rundt selve idretten, og det er skøyteløpere vi er og skal bli.