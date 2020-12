Målvakten som viste at det er flere veier til mål

KOLDING: Trenere mener Rikke Granlund er insprerende. 31-åringens tålmodighet gir håp til mange.

Rikke Granlund våknet som «litt berømt» i norsk håndball, etter et solid innhopp mot Polen torsdag kveld. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

26 minutter siden

Kort om saken:

Målvakt Rikke Granlund hadde aldri spilt mesterskap før, men imponerte i 35–22 seieren mot Polen.

Lørdag venter Tyskland og hun kan bli et godt alternativ til Emily Stang Sando.

Kampen starter klokken 18.15 og sendes på TV3/Viasat.

Kom inn helt ny for Norge

Målvakten hadde ikke spilt i et mesterskap før hun kom inn mot Polen i 2. omgang. Da leverte hun bedre enn mange hadde trodd. Hun kan ha vært blant de eldste debutantene på landslaget. De kvalitetene hun har betyr mye.

– Det er en kjensgjerning i Håndball-Norge at hvis man ikke har slått igjennom som 20-21-åring, kan man like gjerne gi seg. Det er synd. Den holdningen har altfor mange, sier elitetrener Henrik Wilhelmsen.

Nå er 42-åringen ansvarlig i Aker, men han hadde Granlund i stallen i Bækkelaget fra 2010 til 2012. Da så han en keeper med en helt egen stil, som var annerledes enn mange andre.

– Hun har alltid vært en uortodoks målvakt som står på reaksjon og hun er flink på nærskudd.

Det gjelder å strekke seg og aldri gi opp. Foto: Vidar Ruud/NTB

Denne kvaliteten kan ta deg langt

Det Wilhelmsen håper på er at mange unge spillere, trenere og foreldre, vil se at tålmodighet er en kvalitet som kan føre hele veien frem til målet.

– Mange håndballspillere er litt utålmodige. De sammenligner seg med Henny Reistad (21), som lykkes veldig tidlig. Det er ikke slik at det ikke nytter, dersom man må vente lenger.

Reistad er EM-spilleren som ble tatt med i landslaget som 19-åring. Kontrasten er Granlund, som tok den plassen da hun var 12 år eldre enn lagvenninnen.

Wilhelmsen, som selv har lang fartstid i flere klubber, synes signalet Granlund gir er viktig:

– Hard jobbing over tid gir ofte resultater.

Han vet som mangeårig trener at spillere er forskjellige. Noen har genetiske og fysiske fordeler, andre må bygge seg opp på en annen måte. Det er flere veier til målet.

Heidi Løke er et annet godt eksempel på det. Hun debuterte på landslaget som 26-åring.

– Tålmodighet lønner seg, er Wilhelmsens oppfordring.

Henrik Wilhelmsen vil oppfordre unge håndballspillere å se på hva Rikke Granlund har fått til. Foto: Amelie Ramm

Derfor kom hun helt opp

Sissel Bleivik var trener for Granlund i mange år, fra hun var 13–14 til 19–20 år.

I moderklubben Bækkelaget var det flere talenter, som Kristine Breistøl. Hun er også i EM-troppen.

– Granlund har gjort så mye riktig, sier Bleivik og forklarer:

Hun holder seg skadefri

Velger de riktige treningsmiljøene

Er sulten nok

Er tålmodig hele veien

Tar de rollene hun får

– Det spesielle med Rikke Granlund er at hun hele veien har vært en god nummer to. Bare å orke å ta den rollen står det respekt av. Du skal være tøff i hodet når du hele tiden venter og bare tenker at du skal ta sjansen når du får den. Det er ikke altfor mange slike typer.

Fakta Rikke Marie Granlund Født: 14. november 1989 Kommer fra: Oslo Bosatt: Esbjerg Klubber: Bækkelaget, Nordstrand, Halden, Oppsal, Esbjerg. Bakgrunn: Vokste opp i Bækkelaget. Mamma Kjersti var styreleder i håndballgruppen. Var i tvil da hun fikk tilbud fra Esbjerg. Har vist seg å føre frem til landslaget. Debuterte for Norge mot Danmark rett før EM. Har aldri spilt en junior, ungdoms- eller rekruttlandskamp før debuten mot Danmark 26. november. Meritter: Har to danske seriemesterskap og seier i EHF-cupen. Vis mer

Det vanket blomster fra trenerne Tonje Larsen og Thorir Hergeirsson da Rikke Granlund debuterte mot Danmark i slutten av november. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Breistøl ga tips

Kristine Breistøl forteller at det var hun og noen av de andre norske i Esbjerg, som tipset om Rikke Granlund. Da var hun i Oppsal.

– I Bækkelaget spilte vi første gangen sammen ett år i 1. divisjon. Så dro jeg til Larvik og deretter videre til Danmark. Da Esbjerg trengte en 2. målvakt etter Sandra Toft, pekte vi på henne.

Breistøl forteller også om en utypisk keeper som alltid er «veldig ekkel å skyte på».

De to har vært sammen i Esbjerg de siste sesongene.

– «Bobbo», som vi kaller henne, er et godt eksempel på en utøver som virkelig har gått gradene. Hun har jobbet systematisk og tatt det i sitt tempo. Det har gitt gode resultater.

Bakspilleren mener at Granlund har fordel av lang erfaring, selv om hun ikke har vært på landslaget før. Ikke minst kamper i den danske ligaen og Champions League er viktig lærdom. Selv for en som må sitte på benken og vente på at treneren signaliserer bytte.

– Det jeg kan si om henne er at hun tåler å ta de rollene hun får, og at hun har hatt is i magen.

Nærskudd er noe Rikke Granlund liker godt. Her fra Polen-kampen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Overveldet og lykkelig

Hva sier så Granlund selv?

Hun møtte mediene til digitalt møte fredag, og kunne fortelle om en natt med lite søvn. Dessuten hadde hun fått mange meldinger.

– Jeg har ikke tenkt på landslags oppgaver, siden det har vært så mange gode landslagsmålvakter i Norge. Derfor har jeg ikke sett for meg den muligheten.

Granlund la til at hun hadde blitt proff 27 år gammel, etter å ha jobbet i Skatteetaten, nærmere bestemt Folkeregisteret. Den gangen var håndballen mer på siden, men Granlund har vært seriøs hele veien.

I Esbjerg har hun funnet sin plass bak den danske landslagsmålvakten Rikke Poulsen.

– Jeg er komfortabel med den situasjonen.

Nå er hun spent på fortsettelsen, men tar ikke noe for gitt. Hun vet at målvaktene Silje Solberg og Katrine Lunde kommer til Kolding lørdag. Muligens overtar de i tredje gruppekampen mot Tyskland mandag.

– Jeg tar de mulighetene jeg får, sier nykommeren.