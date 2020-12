Ingebrigtsen-konkurrent etterforskes: – Skremmer meg ikke

Jakob Ingebrigtsen (20) får selvtillit av å slå konkurrenter som jukser. Han lar seg ikke påvirke av etterforskningen mot Taoufik Makhloufi.

SELVSIKKER: Jakob Ingebrigtsen

I oktober havnet Taoufik Makhloufi i politiets søkelys, hvor en bag med sprøyter og annet utstyr ble koblet til algerieren. Navnet er kanskje ikke umiddelbart kjent for den jevne nordmann, men folk kjenner han kanskje igjen fra 1500-meteren i VM, hvor han spurtslo Jakob Ingebrigtsen (20).

Den norske friidrettsstjernen forholder seg rolig til den pågående etterforskningen av Makhloufi, men sier at det «kanskje ikke er et godt tegn» når en utøver havner i 32-åringens situasjon.

– Hvis han har brukt ulovlige ting, regner jeg med at han blir straffet for det. Hvis ikke, så er det vel grunn til å tro at han ikke har brukt det, sier Ingebrigtsen til VG.

Makhloufis agent René Auguin sier til VG at han ikke har noe nytt å si om etterforskningen. Han mener det ikke er funnet doping-produkter som kan knyttes til Makhloufi.

Dette er ikke første gang en av Ingebrigtsen-brødrenes konkurrenter enten blir etterforsket eller blir dømt for doping.

I november ble kenyaneren Elijah Manangoi utestengt i to år. 1500-meterløperen fikk dommen etter å ha unnlatt å være tilgjengelig for tre dopingtester i løpet av ett år. Alle utøvere skal melde fra om deres tilholdssted, for å være tilgjengelig for testing.

I fjor ble en annen av brødrenes konkurrenter, Asbel Kiprop, også han fra Kenya, utestengt fra all idrett i fire år for bruk av EPO.

– Det er kanskje ikke alle som er like rene. Men for oss handler det om å gjøre jobben som skal til, slik at vi vet at vi kan slå de som jukser, sier Jakob Ingebrigtsen, som understreker at han ikke ønsker å forhåndsdømme Makhloufi eller andre.

Det vakte stor oppsikt da algerieren tok VM-sølv i Doha i Qatar. Makhloufi hadde vært ute av rampelyset siden 2016, før han for første gang dukket opp i et offisielt løp noen måneder før VM. Under mesterskapet var formen på topp.

– Alle kan se at dette er spinn, hakkende gale, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK like etter løpet, men presiserte at han ikke mistenkte doping.

Uavhengig av utfall, lar ikke Jakob Ingebrigtsen seg prege av at konkurrenten etterforskes.

– Det skremmer meg ikke, uansett om han er ren eller ikke. Det er kanskje bare enda mer motiverende for oss, å vite at vi er i stand til å slå folk som må jukse for å være på samme nivå. Ikke at det er saken nå, men hvis det viser seg å stemme, sier han.

– Det viser at dere gjør noe riktig?

– Ja, det er greit å ta med seg inn i store mesterskap. Det booster selvtilliten, sier 20-åringen.

Han viste forrykende form denne sesongen:

Bagen med sprøyter ble funnet på et fransk treningssenter, hvor Makhloufi ofte trener. I bagen skal det også ha blitt funnet dokumenter som knytter den til løpestjernen fra Algerie. Politiet etterforsker fremdeles saken.

Det var den franske utøveren Jimmy Gressier som oppdaget innholdet i bagen.

– Det sjokkerte meg å se så mye produkter. Det er angivelig ikke dopingprodukter, men du må nesten være død for å ta alt det. Å ta så mye for å oppnå suksess, er det tilsvarende å dope seg. Hvis det er det som kreves for å bli olympisk mester, sier jeg nei takk, har han uttalt til L’Equipe.

Akkurat som sønnen, holder Gjert Ingebrigtsen seg rolig i båten.

– Det har vi ikke noe forhold til, og det som sto i mediene var veldig vagt. Vi har et veldig avslappet forhold til det, og det har ikke noe betydning for oss den ene eller andre veien, sier 52-åringen og legger til:

– Jeg håper at antidopingarbeidet får litt fart når vi kommer over i en mer vanlig situasjon. Pandemien gjør at de ikke kan gjøre jobben sin, og man merker at det er lengre mellom testene.