Nytt covid-tilfelle hos håndballjentene: Silje Solberg kan få EM-trøbbel

Silje Solberg testet lørdag positivt for covid-19. Det bekrefter klubben Györ. Landslagskeeperen kan i verste fall få problemer med å rekke Norges EM-åpning 3. desember.

I KARANTENE: Silje Solberg blir etter planen i karantene til midnatt 23. november. Foto: Bjørn S. Delebekk

16. nov. 2020 15:54 Sist oppdatert nå nettopp

VG har vært i kontakt med Solberg, som henviser videre til klubben. Györs presse- og covid-sjef Tamas Szabo bekrefter at landslagskeeperen har testet positivt i det som begynner å ligne en smittebølge i den ungarske mesterklubben med tre strake seire i Champions League.

Silje Solberg befinner seg nå i karantene hjemme i Ungarn og skal ifølge Szabo ikke ha symptomer på sykdom. Solberg er innforstått med at VG omtaler hennes helse.

Allerede i oktober testet Veronica Kristiansen og ytterligere en Györ-spiller positivt. Sist tirsdag testet fire spillere og ledere – blant annet klubblegenden Anita Görbicz – positivt. Alle spillere og ledere ble satt i 10 dagers karantene. Etter fire og seks dager kan resten av spillerne teste seg ut.

Det var lørdag Solberg som den eneste testet positivt. I oktober var Silje Solberg Norges store spiller da Danmark ble feid av banen i Golden League. Solberg spilte en vanvittig 1. omgang i Horsens og hadde en redningsprosent på 69.

Hun kan ifølge klubben være fri fra karantenen dagen etter Norges EM-samling starter etter planen 23. november. Mandag ble det klart ble klart at mesterskapet ikke kan spilles i Norge.

Det betyr ikke at landslagets førstevalg mellom stengene automatisk er klar for håndball. Silje Solberg har ikke lov til å trene i karantenen og har midlertidig også fått inndratt spillerlisensen i Ungarn. Den blir gitt ved en helseundersøkelse foran sesongen og ble automatisk trukket tilbake ved den positive coronatesten.

Veronica Kristiansen testet positivt for 22 dager siden, hadde ifølge klubben ingen symptomer på sykdom, men har ennå ikke fått tilbake tillatelsen til å spille håndball. Hun har derfor ikke spilt kamper etter at hun kom ut av karantene 6. november.

– Uten denne sportsmedisinske godkjenningen kan de ikke drive med sport, opplyser Szabo i klubben. Han forteller at EM-uttatte Kristiansen har testet negativt og er godt i gang med prosessen. Men hun er altså fortsatt ikke klarert for spill og sitter for øyeblikket i en ny karantene sammen med Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale.

– Vi har tett kommunikasjon med det norske forbundet og Thorir Hergeirsson for å sikre alle spillerne, sier Tamas Szabo og sier at han ikke vet om Kristiansen blir klar «i morgen, fredag eller neste mandag».

Denne prosessen kan først starte for Solberg 24. november.

– Det er klart for oss at Silje er et førstevalg for Norge etter Katrine Lundes graviditet. Vi vet hvor viktig hun er som keeper for Norge. Men det viktigste for oss er spillerens helse, poengterer Györs mann.

Szabo kan ikke bekrefter at Solberg får forlate Ungarn uten godkjennelse fra de ungarske idrettsmyndighetene.

– Det er noe vi må sjekke, sier han. Men han antyder at kan være en mulighet for at Silje Solberg kan gjøre de nødvendige testene i forbindelse med Norges EM-oppkjøring som sannsynligvis vil forgå i Danmark fra starten av neste uke.

Landslagssjefen sa mandag til VG at han ikke visste hvem som er smittet i Györ.

– Vi venter på signaler om hvem. Det er klart vi krysser alle fingrene vi har, sa Thorir Hergeirsson.

Planen er fortsatt at EM skal spilles fra 3. til 20. desember. Antagelig går hele mesterskapet i Danmark. Norge starter mot Polen på åpningsdagen.