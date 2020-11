Norsk landslagsspiller i basketball døde av hjernesvulst

Landslagsspilleren i basketball, Alex Dakin, er død. 27-åringen døde etter en hjernesvulst, melder Dagbladet.

NTB

Nå nettopp

– Vi mottok det triste budskapet i dag, og alle er i sjokk. Alex var en utrolig lojal og hjelpsom klubbspiller som vokste fra å være en litt forsiktig gutt til å bli en landslagsspiller. Han sto på terskelen til en større karriere. Men mer enn noe annet er det den fantastiske personen Alex vi minnes i dag, sier Bærum-trener og landslagssjef Mathias Eckhoff til Dagbladet.

Dakin spilte i BLNO for Bærum og hadde også landskamper for Norge. Det var i fjor at legene oppdaget en hjernesvulst hos ham.