Ifølge en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett har en idrettspappa i Trøndelag har fått besøksforbud frem til 18. januar 2020.

Bakgrunnen for saken er at mannen har en sønn som spiller på et idrettslag i Trøndelag. Han har vært misfornøyd med at sønnen ikke har fått nok muligheter til å trene sammen med eldre spillere.