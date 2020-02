To dager ut i turneringen på Pebble Beach i California ligger 22-åringen på 24.-plass totalt, fem slag under par. Canadiske Nick Taylor leder turneringen 14 slag under par.

Fredagens runde er Viktor Hovland ikke spesielt fornøyd med, og han oppsummerte den slik overfor Eurosport:

– Rett og slett for dårlig putting og så for dårlig flyt.

– Hadde jeg puttet bedre kunne jeg lett ha gått fem-seks-sju slag under par, sier han.

Bradley Collyer, PA / AP / NTB scanpix

Publikum berserk

I stedet ble det 68 slag fredag og tre under par. Tre bogeyer på hull åtte, elleve og 15 kludret det til. Men så var det altså et høydepunkt. Hull 14.

Det var ikke alle som oppfattet hva som hadde skjedd med det første, verken publikum, Eurosports kameramann, som hadde skrudd av kamera, eller hovedpersonen selv. Så begynte publikum å hyle, fordi ballen plutselig trillet inn.

– Så gikk publikum helt berserk, det var jo dritkult, sier Hovland.

– Det var midt i en periode med dårlig flyt der, så det kom på et veldig bra tidspunkt. Men jeg har fortsatt en bitter smak i munnen etter runden, men hole-in-one er jo gøy det, sier han.

Cut på lørdag

Hovland startet fredagen godt med birdie på hull tre og seks. Han hadde også birdies på hull ti og 16, og ikke minst ploppet ballen rett inn på ett slag på hull 14. Et par færre bogeyer, så hadde Hovland vært blant på topp ti-lista.

Den andre nordmannen i turneringen Kristoffer Ventura, fikk en tyngre dag fredag. Det ble bogey på hull en, ni, ti og 15, og ingen slag under par. Dermed ble det en runde på 76, fire slag over par, og han falt ned til 123.-plass.

Lørdag spilles neste runde, og da skal det avgjøres hvilke av spillerne som er gode nok til å bli med videre i turneringen.

