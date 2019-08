Casper Ruud videre i USA

Amerikaneren er rangert som nummer 92 i verden. Ruud er på 56.-plass, hans bestenotering i karrieren. Det skyldtes blant annet storspill i ATP-turneringen i Kitzbühel i Østerrike forrige uke.

I USA lørdag ble det norske tennistalentet et lite nummer for stort for motstanderen og vant 7-6, 7-5.

Det første settet ble jevnspilt, der både Ruud og Klahn holdt serven sin seks ganger på rad. Dermed ble det tiebreak. Det sikret Ruud med 7-5.

Historien gjentok seg nesten i det andre settet. Begge spillerne holdt serven sin fram til 5-5.

Da brøt Ruud og sikret seg sjansen til å serve hjem kampen. Det klarte 20-åringen, og dermed er han videre til neste runde.

Skulle Ruud vinne neste kvalifiseringsrunde, er han klar for ATP 1000-turneringen i Ohio.