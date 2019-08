Nossum tvinger Klæbo til å være sjef

STEINKJER: På Steinkjer skistadion sto ei intervalløkt på treningsplanen for Eirik Myhr Nossums allroundgutter fredag morgen. Fire drag på 15 minutter skulle puttes i treningsbanken. Det siste draget spurtslo Klæbo Emil Iversen litt før målstreken, men Nossum var aller mest fornøyd med det Klæbo gjorde tidligere i økta.

– I dag går han 75 prosent av økta bak. Det vet jeg at han er god til, så det handler om å få han til å gå litt foran. Han må gjøre jobben selv. Skal du, for å sette det litt spissen, vinne 15 km skate med intervallstart, så er det ingen som drar deg over mål, sier Eirik Myhr Nossum.