Strålende sol, 25 grader og lett bris. Det var rekordforhold på Hamar hele NM-helgen gjennom.

– Hamar har virkelig levert, sa Amalie Iuel etter at hun hadde tatt sitt andre NM-gull og satt sin andre mesterskapsrekord, på 400 meter flatt.

På forhånd var hun ikke klar over at den gamle rekorden på 52,45 var satt tre år før hun ble født. I 28 år hadde Sølvi Meinseth innehatt rekorden før Iuel slo den med to små hundredeler.

Etterpå var hun naturligvis strålende fornøyd med å ha satt to av ni mesterskapsrekorder under NM-helgen på Hamar.

– Det gikk min vei heldigvis, og det er utrolig gøy å få med seg to mesterskapsrekorder.

Mange har lest denne saken. Har du? Skistjernen løp et av historiens raskeste løp i friidretts-NM – mener hun kunne klart VM-kravet

Fakta: Nye mesterskapsrekorder Lengde: Ingar Kiplesund (7,93m) – Tidligere: Finn Bendixen i 1972 (7,89m). 400m hekk: Karsten Warholm (47,43) – Tidligere: Karsten Warholm i 2018 (49,01). 400m hekk: Amalie Iuel (56,08) – Tidligere: Amalie Iuel i 2017 (56,55). Stav: Lene Retzius (4,32m) – Tidligere: Cathrine Larsåsen i 2011 (4,31). 400m: Karsten Warholm (45,54) – Tidligere: Karsten Warholm i 2016 (45,8). 400m: Amalie Iuel (52,43) – Tidligere: Sølvi Meinseth i 1991 (52,45). 1500m: Jakob Ingebrigtsen (3.36,33) – Tidligere: Espen Borge i 1987 (3.40,35). Slegge: Eivind Henriksen (76,86m) – Tidligere: Eivind Henriksen i 2018 (74,27) 10.000m: Therese Johaug (32.20,86) – Tidligere: Gunhild Halle Haugen i 2010 (32.24,06).

Vidar Ruud

Smittsomt å være god

Iuel var langt ifra den eneste som slettet rekorder som har stått i en mannsalder.

Ingar Kiplesund åpnet rekordballet med sitt lengdehopp på 7,93. Med det slettet han en rekord som har stått siden 1972 – altså i 47 år. Da Kiplesund kom opp av sanden, trodde han nesten ikke sine egne øyne og jublet vilt.

– Han var dønn stabil på et nivå over det han hadde som aller, aller best før i år. Han har virkelig tatt et steg, roser NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Rekordraset ga seg ikke før Therese Johaug overrasket seg selv ved å slå Gunhild Halle Haugens rekord fra 2000 med fire sekunder. Innimellom var det blitt ny mesterskapsrekord i øvelsene lengde, stav og slegge, blant annet. Akkurat dét mener Rodal er ekstra gledelig.

– Det synes jeg er et styrketegn for norsk friidrett, sier han og legger til:

– Kast, på herresiden spesielt, har vært bra i år, med Ola Stunes Isene (diskos) og Eivind Henriksen (slegge).

Lise Åserud, NTB scanpix

Norsk friidrett har de siste årene vært dominert av sterke løpere som Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene, men under NM viste altså også utøvere fra andre øvelser seg frem.

– Det å prestere har vist seg å være smittsomt. Det viser at det går an for lille Norge å hevde seg både i europatoppen og verdenstoppen. Det tror jeg er en øyeåpner for resten av friidretten også, sier Iuel, med en klar adresse til hva de norske løpsfantomene har prestert de siste årene.

Den unike vinnerkulturen

Rodal er også mektig imponert over innstillingen til de utøverne som til daglig kjemper i internasjonale konkurranser.

Både Karsten Warholm, som fikk kongepokalen for sitt løp på 400 meter hekk, og Jakob Ingebrigtsen kunne tatt det langt roligere da de vant sine respektive gull. At begge to ga alt i jakten på nye rekorder, mener han smitter over på de andre utøverne.

– De kommer ikke til NM bare for å leke seg. De går i kjelleren og viser at man virkelig gir jernet. Så tror jeg den kulturen sprer seg litt.

Nettopp denne kulturen mener han er mye av årsaken til at Hamar-publikumet fikk se ni nye mesterskapsrekorder i solskinnet.

– Jeg lurer på om det er et bilde på en kulturendring i norsk friidrett i dag. Der vi har vært veldig heldige som har hatt forbilder som har gått foran for å vise hva som skal til for å nå et internasjonalt nivå i friidrett, sier han.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Må lære av tidligere kollaps

Sist Norge hadde en lignende gullalder på friidrettsbanen, var Rodal selv aktiv. Nå håper han forbundet har lært av det som skjedde i kjølvannet av suksessen på 90-tallet.

– Da min generasjon på 90-tallet fadet ut, ble det et gedigent vakuum. Hvis friidretten har lært av det og klarer å ivareta den kulturen som de toppene i dag representerer, og videreføre den til generasjonen under, så er det veldig positivt.

I NM var det utøvere helt ned i 16-årsalderen som deltok. Og etter at NM er over, ser Rodal lyst også på fremtiden i det lange perspektivet.

– Det er 16-åringer, 17-åringer og 18-åringer som viser seg frem på en utmerket måte her i NM. Jeg synes det ser bra ut, jeg.

Berit Roald

Også Erlend Slokvik var mektig imponert over det han så i sitt første NM som toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund. – Jeg synes både arrangementet og prestasjonene har vært veldig bra. Det har vært veldig mange positive ting, sier han.

Om under to måneder starter friidretts-VM i Doha, et VM det norske publikumet har grunn til å glede seg til, mener Warholm og Iuels trener, Leif Olav Alnes.

– Hvis du drar for å se stor idrett, så er det kanskje det beste vi har hatt. Eller: Det er vel det beste vi har hatt!