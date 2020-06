Kommunen gir milliongave til Viking Håndball: – Jeg ble helt satt ut

STAVANGER: Etter å ha jobbet i motbakke i mange år for å rydde opp i gammel milliongjeld, og flere ganger vurdert om det var grunnlag for videre drift på toppnivå, fikk styreleder Tor Henrik Knutsen i Viking Håndball onsdag en telefon som gjorde at han holdt på å gå i bakken.

Stavanger kommune ønsker å hjelpe den nyopprykkede eliteserieklubben – og bidrar med 1 million kroner som et engangsbeløp til kommende sesong. Det er en veldig stor sum for en klubb Viking Håndball – og redder i praksis økonomien i klubben.