I helgen samlet 220 løpere fra 27 nasjoner seg i Bjugn for å gjennomføre tidenes største World Cup-stevne i lengdeløp for juniorer.

Utøvere fra kjente lengdeløpsnasjoner som Nederland, Kina og Japan var på plass i Fosenhallen, blant disse var trønderen Ane By Farstad som for få måneder siden flyttet til Hamar for å satse alt på å bli best.