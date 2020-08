Friidrettstalentet satte ny rekord i alle NM-øvelsene

Vibeke Gussiås (17) fra Skåla viste lovende takter etter en vanskelig sesong

JESSHEIM: Vibeke Gussiås satte ny personlig rekord på samtlige fire øvelser hun deltok i under helgens UM (NM for yngre). Jenta fra Skåla tok også bronse på 300 meter hekk der hun senket sin bestetid med nesten to sekunder til 45,93.

– Det var mye å glede seg over her på Jessheim. Langhekken var nok det som gledet mest, men her var det mye positivt å ta med seg videre både på sprint og hekk, oppsummerte Vibeke.