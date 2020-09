Edvald Boasson Hagen slo i styret i frustrasjon: – Når du er så nærme, er det så klart surt

Nordmannen ledet til det gjensto noen få meter av etappen.

Edvald Boasson Hagen (i blått til høyre for vinneren) ble nummer to. BENOIT TESSIER / X07241

4. sep. 2020 17:16 Sist oppdatert nå nettopp

Edvald Boasson Hagen gjorde et forsøk på å ta etappeseieren i Tour de France etter en kaotisk dag. Han ble imidlertid slått av Wout Van Aert og ble toer.

Boasson Hagen var eneste nordmann som satt med i hovedfeltet hele veien til mål, og var utrolig nærme sin første etappeseier siden 2017. Nordmannen tok kommandoen og åpnet spurten tidlig.

Til slutt ble han slått klart av Van Aert. Boasson Hagen slo frustrert i styret da han trillet i mål som nummer to.

– Når du er så nærme en seier, er det så klart surt. Men laget gjorde en veldig god jobb for meg. Det var synd jeg ikke klarte litt til på slutten, men det ble en lang spurt. Jeg måtte bare åpne, sa Boasson Hagen til TV 2.

Wout Van Aert var suveren i spurten. CHRISTOPHE PETIT TESSON / X01348

Stigende formkurve

Etterpå skrøt han av lagkamerat Michael Gogl. Østerrikeren trakk frem Boasson Hagen i spurten, men til slutt ble det altså en komfortabel seier til Van Aert.

– Så klart jeg kunne ha åpnet spurten noen meter senere, men farten gikk veldig ned og jeg måtte egentlig bare fortsette med den farten jeg hadde. Jeg er greit fornøyd med trykket i dag, så får vi bare jobbe videre. Jeg føler at formen bare blir bedre og bedre, sa nordmannen.

Les også Derfor sender ikke TV 2 starten av hver Tour de France-etappe

Brutal start

Det ble en dramatisk etappe til Lavaur. Bora-laget satte i gang et voldsomt hardkjør fra start, og hvilte ikke før de var kommet midtveis i etappen og feltet var sprengt i fillebiter. Det som skulle bli en etappe der spurterne fikk skinne, ble dermed helt annerledes.

Bora-laget kjørte for Peter Sagan, som tok over den grønne poengtrøyen da han ble nummer to på den innlagte spurten.

– Det var ventet at noen få ryttere ville gå i brudd fra start, men ikke at et helt lag skulle gjøre det, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Alexander Kristoff og de andre rene spurterne ble spilt på sidelinjen av Bora-angrepet. Kristoff slapp tidlig, og han ble liggende i bakre gruppe som etter en fjerdedel av etappen allerede var kjørt av med fem minutter.

Drama

I avslutningen av etappen ble det dramatisk igjen da sidevinden slo til. Ineos-laget utnyttet det og satte opp farten. Det allerede reduserte hovedfeltet ble splittet, og flere kandidater i sammendraget var blant dem som havnet bak splitten.

Tadej Pogacar, Richie Porte, Bauke Mollema, Mikel Landa og Esteban Chaves var blant sammenlagtrytterne som falt av. Edvald Boasson Hagen bet seg imidlertid fast i hovedfeltet, både da Bora-laget kjørte fra start og da Ineos-laget utnyttet sidevinden.

Adam Yates var våken da tempoøkningene førte til at feltet sprakk opp og beholder den gule ledertrøyen.

(©NTB)