KRISTIANSAND: – Jeg gleder meg som en unge til å komme i gang, sier Heidi Løke – den desidert mest profilerte nykommeren i Vipers foran seriepremieren mot Gjerpen torsdag.

Hun har vunnet alt det er mulig å vinne på en håndballbane, men til tross for at hun har fylt 36 år har hun likevel valgt å pendle fire ganger i uka fra Sandefjord til Kristiansand for å spille for Vipers.