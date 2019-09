Nordmann hylles for prestasjonen i storritt. Nå spår ekspertene topplassering i Tour de France.

Etter elleve etapper i «Grand Tour»-rittet Vuelta a España ligger norske Carl Fredrik Hagen på en imponerende 6.-plass i sammendraget.

Før dagens 174 km lange etappe fra Navarro til Bilbao ligger 27-åringen 4,59 minutter bak rittleder Primoz Roglic.

– Alle er like overrasket over at han ligger så høyt i sammendraget. Utenlandsk presse har gjennom rittet spurt: «Hvem er Hagen?». Men det er ingen tilfeldighet at han ligger på sjetteplass.

Det sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, som har kommentert hver eneste etappe i La Vuelta. Han utdyper hvordan Hagen har imponert:

– Han har fått gå i brudd, der han har hentet masse tid. Og i den niende etappen i Andorra slo han til med en 11.-plass. Det tyder på at han har gode bein og er godt trent. Han har aldri kjørt et treukersritt før, og imponerte på tempoetappen, tross at det kun var hans åttende tempoetappe i karrieren. Han er også klokere taktisk i feltet enn jeg trodde, og etter dette har jeg fått en forsterket tro på ham som rytter, skryter sykkeleksperten.

– Vil være et banebrytende resultat

Den beste sammenlagtplasseringen av en nordmann i en av «Grand Tour»-rittene (Tour de France, Vuelta a España og Giro d’Italia) er Dag Erik Pedersen, som fikk en 10.-plass i Giro d’Italia i 1984. Jostein Wilmann har også en 14.-plass fra Tour de France i 1980.

Kaggestad tror ikke at Hagen klarer å klatre forbi den legendariske sykkelduoen.

– Jeg blir overrasket om han ender rittet innenfor topp 10, ettersom det er fem veldig tøffe klatreetapper igjen. Men om han taper tid til de andre storkanonene, kan han alltids prøve å hente inn tid i et nytt brudd. Jeg tror topp 15 absolutt er innen rekkevidde. Det ville vært årets sykkelprestasjon uten tvil. Og om han blir blant topp 10 ville det vært en av sykkelhistoriens beste prestasjoner, det ville vært et banebrytende resultat, sier Kaggestad.

Vidar Ruud / NTB scanpix

I et intervju med VG mandag denne uken, fortalte Hagen selv at han trodde på en topp 10-plassering.

– Jeg har troen på at jeg kan klare topp 10. Det er jo ukjent farvann for meg, da dette er min første «Grand Tour», så jeg vet ikke helt hvordan kroppen min vil reagere. Men jeg har bare følt meg bedre og bedre for hver dag som har gått så langt, og det er lovende, sa han til avisen.

– Vil være et av de beste resultatene gjennom alle tider

Sykkelekspert i Eurosport, Lars Petter Nordhaug, deler Kaggestads entusiasme rundt Hagens prestasjon i det spanske rittet. Den tidligere Sky-rytteren tror imidlertid at Hagen kommer til å klare en topp 10-plassering.

– Ja, det kan han absolutt klare. Han har god avstand til rytterne bak seg. Det ville i så fall vært en av de beste norske sykkelprestasjonene gjennom alle tider, sier Nordhaug, og viser til at Wilco Kelderman (10.-plass) foreløpig er ett minutt og 26 sekunder bak nordmannen på sammenlagtlisten.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Journalist hos sykkelnettstedet Procycling.no, Simon Zetlitz Nessler, tror også en historisk topp 10-plassering er realistisk.

– Det er vel mer enn man kunne forventet, selv om han gikk ut og sa det før rittet. Han er jo ikke den sjette beste klatreren i feltet, men med tanke på utgangspunktet hans nå så er det veldig mulig at han kan forsvare en topp 10-plassering, mener Nessler.

Tror på fremtidig topplassering i Tour de France

Kaggestad mener at Hagens prestasjoner i Vuelta a España, samt resultatene til ungguttene Tobias Foss og Andreas Leknessund (Begge Uno-X Team), vekker opp en fornyet interesse hos det norske sykkelpublikumet.

– Vi skriker etter en rytter som kan kjempe helt oppe på sammenlagtlistene, og jeg tror at ryttere som Carl Fredrik, Foss og Leknessund kan blåse en ny glød i interessen for norsk sykkel. Dette er første året til Carl Fredrik som proff, men hvis jeg var Lotto Soudal ville jeg allerede gitt han en ny kontrakt. Han har egenskapene som gjør at han kan havne på topp 10 sammenlagt i Tour de France innen noen år, mener Kaggestad.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Kaggestads kollega i TV 2, Dag Otto Lauritzen, mener også at Hagen har en stor fremtid foran seg som syklist.

– Det han har gjort i Spania er helt rått, Norge trenger en rytter som kan klatre. Han er veldig offensiv og jeg tror vi kan forvente mye av han i årene fremover. Han kan absolutt bli en av de norske rytterne som hevder seg internasjonalt i årene fremover, sier Lauritzen.