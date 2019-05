Mowinckel lærer seg å gå på nytt etter mareritt-skaden: – Kunne skjedd mye verre ting

BISLETT: Hun drar litt på høyre ben. Ser ned på krykkene som ligger på gresset.

Det er de små stegene som teller for jenta som vant to OL-sølv i Pyeongchang og en VM-bronse i Åre.

Nå handler det om å løfte foten, forsøke å gå normalt på den, for 26-åringen som lever av å kjøre ned fjellsider i over 100 km/t på ski.

Tirsdag 12. mars opplevde Molde-jenta alle idrettsutøveres mareritt: Ødelagt korsbånd og meniskskade i høyre kne etter et stygt fall under utfortrening før verdenscupfinalen i Andorra.

Hun som jublet for medaljer i både OL og VM, havnet plutselig i situasjonen der hun har måttet lære seg å gå igjen.

Ett år av karrieren kan være borte. Om hun er heldig kan Mowinckel kjøre renn før jul. Om hun er uheldig, ryker hele neste sesong.

Mange har lest denne saken. Har du? Profilert Premier League-dommer jublet hemningsløst. Videoen tar av i sosiale medier.

Fakta: Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 Hjemsted: Molde Yrke: Alpinist Meritter: OL-sølv storslalåm 2018, OL-sølv super-G 2018, VM-bronse superkombinasjon VM 2019, 6 pallplasser verdenscupen, 7 NM-gull senior, 3 VM-gull junior.

Har vært forberedt på uhellet

Men for Mowinckel har ikke verden rast sammen etter skaden.

– I risikoidrett er dette et tenkt scenario. Du vet at det var greit, at denne gangen var det jeg som var uheldig. Nå er min hverdag blitt forandret en hel del. Likevel er ikke dette verdens undergang. Det kunne skjedd mye verre ting. Jeg kunne slått hodet, jeg kunne slått ryggen, jeg kunne gjort noe veldig mye verre. Da tenkte jeg: «OK, nå får jeg en ny hverdag. La oss gjøre det beste ut av den».

ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Mowinckel hevder at hun har vært forberedt på at uhellet skulle inntreffe. Hun mener det var et tidsspørsmål.

– Du tenker når, ikke hvis. Jeg hadde blitt overrasket om jeg hadde kommet gjennom hele karrieren uten skader. I hvert fall kneskader, fordi knærne er så utsatt i alpint. Likevel vet jeg at det ikke er verdens undergang. Fordi det er så mange før meg som har opplevd dette, og det er så mange som har kommet tilbake. Det er en ufrivillig pause, men den tror jeg kan gjøre godt. Nå kan jeg komme sterkere tilbake.

– Hvordan kan en sånn skade gjøre godt?

– Toppidrett er ikke ekstremt sunt for kroppen, du skaffer deg skavanker hele veien. Nå kan jeg gi hele kroppen en «pit-stop». Den får hvile, det tror jeg er sunt. Dessuten har jeg et annet perspektiv på det: Det er idretten som har kastet meg ut, ikke motsatt. Nå får jeg virkelig kjenne på hvor mye jeg ønsker meg tilbake. Når det ikke er mitt eget valg, blir det litt annerledes. Jeg tror det blir mer gøy å komme tilbake.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

«En cocktail av følelser»

Smerten rev gjennom kroppen da skipatruljen fraktet henne ned bakken med en båre for drøyt to måneder siden.

Mowinckel var full av adrenalin, hun var i sjokk, hun kjente hvor vondt det var.

– Det var en cocktail av følelser, men det fortalte alt. Når du blir dratt ned på båre, skjønner du alvoret i situasjonen. Det verste er redselen og smerten, at det er ubehagelig. Men når det gir seg, da tenker du at vi ses igjen om et år.

Legene sier at det tar mellom ni og tolv måneder å komme tilbake etter en alvorlig korsbåndoperasjon. Mowinckel vil ikke gi noe tidsestimat for når hun er tilbake i renn.

Men hun trøster seg med at det ikke er OL eller VM til vinteren. Da er det lettere å takle de litt kjedelige treningsøktene hun må gjennom nå.

– Nå driver jeg med stusslige ting. Jeg løfter foten, går litt på den. Men det må til. Nylig har jeg begynt å gå og vektbelaste foten. Det første jeg må gjøre er å skaffe lik styrke i begge ben. Jeg er overrasket over hvor fort ting svinner unna. Når jeg har fått lik styrke i ben, står jeg mye friere i treningen.