Norges nye våpen i OL: – Det hardeste skuddet jeg har sett på lenge

TOKYO (Aftenposten): Simen Holand Pettersen er tatt inn i OL-troppen. «En joker», sier hans kjente far.

Simen Holand Pettersen var også med på Norges lag i VM.

Nå nettopp

Kort om saken:

Gøran Johannessen måtte reise hjem fra OL.

Simen Holand Pettersen er valgt som erstatter.

Christian Berge har lagt merke til 23-åringens knallharde skudd.

Én av Norges viktigste spillere har reist hjem fra Tokyo. En lyskeskade gjør at Gøran Johannessen går glipp av OL.

I stedet har håndballgutta fått et nytt våpen: Erstatter Simen Holand Pettersen (23).

– Han har det hardeste skuddet jeg har sett på lenge, sier landslagstrener Christian Berge på en digital pressekonferanse onsdag.

Les også OL-medaljene laget av 6,2 millioner telefoner

Skjøt knallhardt allerede som 14-åring

Pettersen har trent med laget inn mot OL. Og Christian Berge er ikke i tvil om at Pettersen skyter hardest av dem alle.

– Det kan være et viktig våpen. Vi må velge de riktige situasjonene til å komme med det våpenet, sier Berge.

23-åringens far er Gunnar Pettersen, som er kjent som håndballtrener og ekspert på TV. Han vet ikke akkurat hvor hardt sønnen skyter, men forteller at han skjøt i 95 kilometer i timen som 14-åring.

– Det er noe av forsen hans, slår pappa Pettersen fast.

Gunnar Pettersen har trent det norske herrelandslaget i håndball. Han har også jobbet mye som ekspert på TV, også under sønnens kamper.

– En joker

Gunnar Pettersen er stolt over at sønnen nå får gjøre det han aldri gjorde: Representere Norge i et OL.

Han ser for seg at sønnen kan få mest spilletid mot antatt svakere lag som Brasil og Argentina.

– Han kan være en joker. Han er ikke redd for å skyte om det er jevnt, og han er vant til å avgjøre kamper, sier Gunnar Pettersen.

Christian Berge forteller at Pettersen har imponert på treningene i Fukuoka, der landslaget har ladet opp. Men han understreker:

– Det vil ta litt tid før han slipper seg løs og er hundre prosent trygg.

Fakta Simen Holand Pettersen Født: 8. april 1998 (23 år) Klubb: US Ivry i Frankrike (på lån fra Elverum) Posisjon: Venstreback *Var med i Norges tropp i håndball-VM tidligere i år Vis mer